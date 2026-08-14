La tragedia de Ana María Saavedra, la joven trilliza que perdió a sus dos hermanas y a sus padres en el terremoto en Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Rafael Abuchaibe - BBC News Mundo

Ana María Saavedra Caicedo, de 23 años, lo perdió todo en el terremoto que azotó el occidente de Colombia el 10 de agosto: el edificio en el que vivía con sus papás y sus dos hermanas en Cali colapsó, quedando como la única sobreviviente de su núcleo familiar.

En las últimas horas se conoció que rescatistas habían recuperado de entre los escombros el cuerpo sin vida de Isabella, la última de las trillizas Saavedra Caicedo en ser localizadas.

“Ahora todas nuestras fuerzas están puestas en Ana María”, escribió en redes sociales Diana March Espinoza, prima del padre de las hermanas. “Sobrevivió a esta tragedia y hoy enfrenta la pérdida de sus padres, sus dos hermanas y su tío”.

Los cuerpos de sus padres, Blanca Victoria Caicedo y John Jairo Saavedra, habían sido encontrados anteriormente, abrazados entre los escombros. Y también se había localizado el cuerpo de Sofía, la tercera de las hermanas.

La familia además perdió en el sismo a Diego Caicedo, hermano de Blanca.

Ana María permanece bajo observación médica después de que la sometieran a una intervención quirúrgica por lesiones en la pelvis.

Su historia conmueve a los colombianos que, con el pasar de los días, entienden mejor el calibre de la tragedia que han tenido que afrontar esta semana.

Una tragedia familiar

La tragedia de la familia Saavedra se empezó a conocer cuando se encontró el cuerpo de Sofía bajo los escombros del edificio Maria Alvira, en el sector de Cuarto de Legua, en Cali.

Luego, los rescatistas encontraron los cuerpos de Blanca Victoria y John Jairo, los padres de las chicas, abrazados entre los escombros.

Según comentó Diana March Espinosa, prima del papá de las trillizas, a medios en EE.UU., la manera en la que los encontraron refleja el amor que se tenían el uno al otro.

“Ese amor era inmensurable, y prueba de ello es que murieron juntos, abrazados”, dijo.

Acerca de las trillizas, contó que eran inseparables: “Las trillis, siempre las tres juntas”.

Según han comentado varios familiares, las tres eran tan apegadas que incluso estudiaron la misma carrera para no tener que separarse en la universidad.

Hablando con una emisora local, el tío de las jóvenes, Carlos Saavedra, explicó que Ana María se había logrado salvar porque una puerta la había protegido de los escombros.

“A ella le cayó la puerta del apartamento, que era de un cedro muy fino, le cayó encima y la protegió de los escombros. Ella gritaba y los vecinos salieron a los cinco minutos y la lograron sacar viva”.

Las esperanzas estaban puestas en encontrar a Isabella, la última de la familia en ser localizada, aunque finalmente los rescatistas la encontraron sin vida.

El drama en Cali

Con el hallazgo de Isabellla Saavedra, la cifra de muertos en Cali por el terremoto alcanzó 104. / Reuters

La ciudad de Cali, la más grande del suroccidente del país, ha sido uno de los lugares más afectados por el terremoto: según el último reporte de las autoridades, 104 personas han muerto y 115 siguen desaparecidas. La cifra de muertos en todo Colombia supera las 280.

El caso de Ana María Saavedra refleja la tragedia a la que ahora se enfrentan muchos de los sobrevivientes del sismo.

Diana March Espinosa publicó en su cuenta de Instagram un mensaje llamando a recaudar fondos para ayudar a Ana María, quien además de haber perdido a todo su núcleo familiar, también perdió su casa.

“Ana María no solo necesita recuperarse. Necesita volver a tener un hogar,” escribió la prima del papá de la joven. “Cubrir sus gastos médicos y básicos y encontrar un poco de estabilidad para comenzar a reconstruir su vida”.

Los socorristas seguían este viernes con sus labores de búsqueda y rescate en Cali, a pesar de que con cada hora que pasa, las esperanzas de encontrar sobrevivientes disminuyen.

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