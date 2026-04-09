La tragedia de Jet Set: un año después, familiares claman justicia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las víctimas mortales y los sobrevivientes por el desplome de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, recibieron este jueves un sentido homenaje al cumplirse un año de la tragedia que causó 236 muertos y más de 100 heridos, durante un acto en el que se exigió justicia.

La tragedia se produjo la madrugada del 8 de abril de 2025 mientras centenares de personas disfrutaban de una presentación del popular merenguero dominicano Rubby Pérez, quien perdió la vida en el siniestro.

Reunidos este jueves en las ruinas de lo que antes fue la popular discoteca, familiares y allegados de las víctimas participaron de una misa en la que los lloros se entremezclaban con los gritos reclamando justicia.

La misa —que en un principio iba a celebrarse ayer miércoles pero tuvo que posponerse por las lluvias torrenciales que cayeron sobre la capital— fue oficiada por el sacerdote Rogelio Cruz, quien ha acompañado a los sobrevivientes, a los heridos y a familiares de los fallecidos desde el mismo día de la tragedia, la mayor en años en la República Dominicana.

Aunque hay “asomo de justicia” en este caso, Cruz dijo a EFE tras la misa que no estaba “convencido todavía”.

Por ello, “nuestra tarea va a continuar, no pidiendo, sino exigiendo justicia”, advirtió el sacerdote, quien señaló que “el escándalo es tan grande, que negar justicia sería postrar a la misma justicia dominicana y a los que aplican justicia. Sería algo inenarrable en la historia dominicana”.

Una tragedia que se pudo evitar

A la misa también asistió Rina Asencio, quien perdió a una hermana en el Jet Set, una tragedia que, a su juicio, “se pudo evitar porque ya habían sido advertidos los propietarios del local de las condiciones en las que se encontraba”.

“Fue negligencia de ellos, por lo que reclamamos justicia”, dijo la mujer a EFE.

También Micaías Pérez, hermano del merenguero Rubby Pérez, afirmó al intervenir en el acto que lo ocurrido en el Jet Set “fue el resultado de una cadena de negligencias, falta de supervisión estatal, debilidad en la aplicación de las normas y permisividad ante infraestructuras inseguras”.

“No buscamos venganza, exigimos justicia. No queremos que la historia se repita, queremos cambiarla”, apuntó Pérez.

El pasado lunes, en el inicio del juicio preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca, el Ministerio Público aseguró que durante años, ambos realizaron obras en la infraestructura sin notificarlo a “ninguna” institución.

Además, los imputados ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

En un mensaje con motivo del primer año del accidente, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.

“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.