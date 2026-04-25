La UE advierte sobre ataques rusos a instalaciones nucleares en aniversario Chernóbil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Comisión Europea advirtió este sábado, en la víspera del 40 aniversario del desastre nuclear de Chernóbil, en Ucrania, sobre los “incesantes” ataques rusos a instalaciones nucleares y exigió a Rusia el “cese inmediato” de estos.

“En este trágico aniversario, exigimos a Rusia que cese de inmediato todos los ataques contra las instalaciones nucleares en Ucrania y que cumpla con los Siete Pilares Indispensables para la Seguridad Nuclear durante un conflicto armado. Rusia será responsable de poner en peligro la seguridad pública, deberá indemnizar por los daños causados ​​y devolver el control total de la central de Zaporiyia a Ucrania”, apuntó el comunicado europeo.

El Ejecutivo comunitario denunció además los “incesantes ataques de Moscú” contra la estructura construida para contener los restos del reactor que explotó durante el desastre de 1986, uno de los mayores en la historia de la energía nuclear.

Estos ataques “socavan décadas de esfuerzos internacionales e inversiones por valor de 2,100 millones de euros para mitigar las consecuencias del desastre”, añadió el comunicado.

Del mismo modo, también hizo hincapié en “la toma ilegal y la continua ocupación” por parte de Rusia de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa, cerca de la cual se han registrado bombardeos desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Por otro lado, la Comisión señaló que “los ataques sistemáticos de Moscú contra la infraestructura energética de Ucrania amenazan el suministro eléctrico estable necesario para el funcionamiento seguro de las instalaciones nucleares”.

En el contexto de la guerra en Ucrania, y más recientemente también en Oriente Medio, así como el impacto en el subministro de combustibles fósiles, el Ejecutivo europeo vio una oportunidad no solo para incentivar las energías renovables, sino también para impulsar de nuevo la energía nuclear en Europa.

“La estrategia a medio plazo está muy clara. Tenemos que reducir nuestra sobredependencia en los combustibles fósiles porque nos hace vulnerables e impulsar unas fuentes de energías domésticas, asequibles y limpias, como son todas las renovables y la nuclear como base”, dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el viernes en una rueda de prensa en Chipre tras la reunión informal con líderes europeos.

El propio comunicado europeo, sin embargo, apuntó que “hasta el día de hoy, su legado (del accidente de Chernóbil) sigue siendo un crudo recordatorio de que garantizar la seguridad nuclear depende de la transparencia, de sólidas medidas de protección y de la cooperación internacional”.

Y celebró la iniciativa del G7 de debatir las reparaciones del sitio de Chernóbil en la próxima reunión de mayo.