Panamá, 05 de noviembre del 2025

    NEGOCIACIONES

    La Unión Europea sigue sin acuerdo sobre objetivos de emisiones para 2040

    Agence France-Presse (AFP)
    El secretario de Estado de Medio Ambiente de Eslovenia, Uros Vajgl, acude al Consejo de la Unión Europea en Bruselas el 4 de noviembre de 2025. AFP

    Los países de la Unión Europea no lograron alcanzar un acuerdo de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2035 y 2040, y decidieron continuar las discusiones el miércoles, informaron autoridades en Bruselas.

    “Las negociaciones continuarán toda la noche. Los ministros volverán a reunirse mañana (miércoles) aproximadamente a las 09H00 (08H00 GMT)”, dijo a periodistas un portavoz del Concejo Europeo.

    El bloque de 27 países intenta alcanzar un acuerdo pocos días antes de la conferencia de la ONU sobre el clima en la ciudad amazónica brasileña de Belém.

    “Es un día crucial”, dijo antes de la reunión del martes la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, asegurando que sería un “desastre” si los europeos no consiguen cerrar un acuerdo al menos sobre 2035 antes de la COP30.

    Los ministros de Medio Ambiente del bloque tienen la misión de llegar a un acuerdo unánime sobre la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2035, una cifra que la ONU les ha solicitado desde hace meses para la COP de Brasil.

    Además tienen que tomar otra decisión, esta vez por mayoría cualificada, sobre sus objetivos en 2040.

    Agence France-Presse (AFP)


