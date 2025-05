La victoria de Mark Carney y las lecciones más allá de Canadá

Exclusivo Suscriptores

El 6 de enero de 2025, cuando el primer ministro Justin Trudeau anunció su retiro de la vida política, todo indicaba que el Partido Liberal estaba condenado a la derrota. Con apenas un 20% de apoyo en las encuestas, y los conservadores, liderados por Pierre Poilievre, con un sólido 45%, la posibilidad de una mayoría aplastante conservadora en el Parlamento parecía casi asegurada. Una victoria de la oposición se veía inevitable.

Sin embargo, en solo cuatro meses, el nuevo líder liberal, Mark Carney, logró lo que pocos creían posible: inició una remontada y llevó a su partido a una inesperada victoria. El 28 de abril, Carney ganó un cuarto mandato consecutivo para los liberales con el 43.7% del voto popular, aumentando el número de parlamentarios de 152 a 169, a solo unos pocos escaños de alcanzar la mayoría en el Parlamento. Fue uno de los resultados más contundentes en términos de voto popular en la historia reciente de Canadá.

Este giro se apoyó en dos ejes principales. Primero, la experiencia de Carney en el manejo de crisis económicas, gracias a sus años como gobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, lo que transmitió confianza a una ciudadanía preocupada por el futuro. Segundo, su capacidad para convertir la campaña electoral en un referéndum sobre Donald Trump. Con la amenaza del presidente Trump, sus aranceles, y su llamado a convertir a Canadá en el estado 51, Carney se posicionó como el único candidato preparado para proteger la economía y la soberanía canadiense frente a su influencia. “Si no hubiera una crisis, no estarían viéndome”, dijo en campaña, presentándose como un líder competente que responde cuando las circunstancias lo exigen.

Durante la campaña, Carney movió al Partido Liberal hacia el centro político, construyendo una coalición de votantes preocupados por el regreso de Trump, así como de votantes progresistas que temían una victoria conservadora. Muchos de estos últimos abandonaron al Nuevo Partido Democrático (NPD), dispuestos a votar estratégicamente para evitar lo que veían como una posible cercanía entre los conservadores de Poilievre y Trump a ambos lados de la frontera.

En su discurso de victoria, Carney no dejó dudas sobre su postura. Calificó a Trump como una amenaza existencial para Canadá: “Trump quiere romper a Canadá para poder controlarla. Eso no va a pasar”, afirmó. Y fue más allá: dijo que Estados Unidos estaba traicionando el orden económico global que ayudó a construir. “Esta es nuestra nueva realidad. Ya superamos el golpe de la traición estadounidense, pero no debemos olvidar las lecciones”.

Más allá del desafío que representa Trump, Carney enfrenta una serie de problemas domésticos urgentes: el alto costo de vida, la crisis de vivienda, el sistema migratorio, la atención médica y la necesidad de dinamizar la innovación y la productividad en la economía canadiense. Ha presentado un plan ambicioso para abordar estos temas, con énfasis en inversiones y en soluciones concretas al problema de la vivienda. Pero al encontrarse al frente de un gobierno minoritario, que en promedio tiende a durar 18 meses, deberá actuar rápido y construir puentes con el NPD y el Bloque Quebequés (en francés, Bloc Québécois), un partido federal que impulsa el nacionalismo de Quebec, para avanzar su agenda.

La elección canadiense deja lecciones importantes para otros países, incluyendo Panamá. Hoy en día, los liderazgos políticos ya no se evalúan solo por cómo responden a las preocupaciones locales, sino también por cómo enfrentan los vientos cruzados de la política internacional. La figura de Trump, y su impacto más allá de Estados Unidos, se ha convertido en un factor global con el que todos los líderes deben saber lidiar.

El autor es asesor en políticas públicas con experiencia en el gobierno federal canadiense y actualmente cursa una maestría en Asuntos Globales en la Universidad Tsinghua (Pekín).