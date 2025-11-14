Panamá, 15 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Narcotráfico

    ‘Lanza del Sur’: Estados Unidos pone nombre a un operativo en el Caribe que ya ha tenido efectos

    EFE
    ‘Lanza del Sur’: Estados Unidos pone nombre a un operativo en el Caribe que ya ha tenido efectos
    Foto de archivo del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. EFE/EPA

    “Lanza del Sur”: Estados Unidos ha puesto ya nombre a sus operaciones en el Caribe, que con el argumento no demostrado de lucha contra el narcotráfico, se ha traducido en bombardeos de lanchas, en los que han muerto la mayor parte de sus ocupantes, y en una mayor presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

    +info

    Estados Unidos inicia la operación ‘Lanza del Sur’ contra el narcotráfico en el continente americano

    En un mensaje en la red social X, el secretario de guerra estadounidense, Pete Hegseth, no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

    El anuncio se produce solo tres días después de la llegada al Caribe del portaaviones más grande del Pentágono, el USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque −más de 4,000 marineros y decenas de aeronaves−. Se suma así a otros buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y cazas que ya estaban en la zona.

    ‘Lanza del Sur’: Estados Unidos pone nombre a un operativo en el Caribe que ya ha tenido efectos
    Fotografía de archivo del portaaviones nuclear estadounidense USS Gerald R. Ford. EFE/Cati Cladera

    Desde agosto pasado, Estados Unidos ha desplegado en el Caribe su mayor contingente militar en décadas como parte de la guerra que, según dice, le ha declarado al narcotráfico, con el que vincula al Gobierno de Maduro y por el que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

    El Gobierno de Estados Unidos ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos a Maduro, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles, que la Administración de Trump declaró en julio como grupo terrorista.

    Este despliegue militar también ha tensado la relación de Washington con Colombia y su presidente, Gustavo Petro, acusado por Trump de ser “narcotraficante”.

    A continuación los hechos más destacados de la escalada diplomática y militar:

    - 8 agosto.- Trump autoriza el uso de la fuerza militar contra carteles latinoamericanos -designados por su Administración como organizaciones terroristas-.

    - 2 de septiembre: Estados Unidos anuncia el primer ataque contra una embarcación y asegura, sin aportar pruebas, que iban a bordo once personas del Tren de Aragua que salieron de Venezuela para transportar drogas hacia Estados Unidos.

    Desde entonces y hasta el 4 de noviembre, Estados Unidos asegura haber hundido 17 embarcaciones y matado a 66 personas que iban a bordo de lanchas en el Caribe y en el Pacífico.

    - 15 septiembre.- Las tensiones entre Bogotá y Washington se agudizan cuando Estados Unidos retiró a Colombia −el mayor productor mundial de cocaína− de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

    También en septiembre, Estados Unidos revocó el visado a Petro tras su participación en una convocatoria propalestina en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

    - 28 octubre.- El despliegue de efectivos navales estadounidenses en el Caribe, frente a Venezuela, es ya el mayor de la historia del país desde la primera Guerra del Golfo (1990-1991).

    - 31 octubre.- La ONU acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional”. “Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin”, exige el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

    - 10 noviembre.- El Departamento de Guerra estadounidense envía fuerzas terrestres a realizar entrenamientos en la selva de Panamá, por primera vez en décadas, según la cadena ABC.

    - 11 noviembre.- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que se han movilizado 200.000 militares en todo el país como parte unos nuevos ejercicios de preparación ante las “amenazas” de Estados Unidos

    14 noviembre.- El Kremlin expresa su confianza en que Estados Unidos no tome medidas que desestabilicen la situación “en torno a Venezuela” y la región del Caribe, después de que el Pentágono anunciara la ‘Lanza del sur’.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Decomisan cerca de 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño; la carga está valorada en $200 millones. Leer más
    • La ruta y los dueños del Oceanic Tug, la nave incautada con $200 millones en droga. Leer más
    • Las Agroferias del IMA estarán abiertas este viernes 14 de noviembre; estos son los puntos de venta. Leer más
    • IMA: lugares y horario de las Agroferias para este jueves 13 de noviembre. Leer más
    • Las agroferias del IMA se reactivan este miércoles 12 de noviembre; estos son los puntos de venta. Leer más
    • Operación Transfer: capturan en La Chorrera a red dedicada al phishing y suplantación de identidad. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más