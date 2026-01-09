‘¡Lárguense de aquí!’: Jacob Frey, el alcalde de Mineápolis que le planta cara al gobierno de Trump y a ICE tras la muerte a tiros de una mujer

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Leire Ventas - Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles

Fue el primer funcionario electo en rechazar públicamente que la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fuera un acto de defensa personal.

“Es basura”, dijo un enojado Jacob Frey, el alcalde de Mineápolis, en rueda de prensa ante la versión dada por el gobierno federal sobre el incidente ocurrido el miércoles y que desde entonces ha generado protestas en esa y otras ciudades de Estados Unidos.

En un acto que tachó de “terrorismo interno”, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que los agentes estaban realizando una operación cuando unos “alborotadores” comenzaron a bloquearlos.

Según Noem, la ahora fallecida intentó “utilizar su vehículo como arma” para atropellarlos y uno de los agentes respondió con disparos “para protegerse a sí mismo y a las personas que lo rodeaban”.

El alcalde Frey condenó el despliegue de más de 2.000 agentes federales en las áreas metropolitanas de la urbe y la contigua St. Paul, en el norteño estado de Minesota, como parte de la más reciente ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.

“Lo que están haciendo no es brindar seguridad en Estados Unidos. Están causando caos y desconfianza”, agregó el político demócrata.

Y usando lenguaje explícito, zanjó: “ICE, ¡lárgate de una maldita vez!”.

"ICE, lárgate", zanjó el alcalde Jacob Frey tras conocerse la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente federal. / AFP vía Getty Images

Del derecho a la política

Hijo de bailarines profesionales, Frey, de 44 años, nació y creció en el seno de una familia judía en Oakton, Virginia, un suburbio de Washington D.C., la capital estadounidense.

Estudió Ciencias Políticas y Gobierno en la Universidad William y Mary y obtuvo después la licenciatura en Derecho por la Universidad de Villanova, en Pensilvania.

Excorredor profesional, se mudó a Mineápolis tras participar en la Maratón de las Twin Cities —como se conoce el área metropolitana formada por Mineápolis y la contigua St. Paul– para establecer allí su hogar permanente, que comparte con su segunda esposa, Sarah Clarke, y dos hijos.

Antes de ingresar en política, Frey hizo carrera en derecho.

Según su perfil de LinkedIn, trabajó como abogado en la firma Faegre & Benson LLP de 2009 a 2011 antes de unirse a Halunen & Associates en diciembre de 2011.

En ese tiempo también estuvo involucrado activamente en la organización comunitaria.

Alcalde por tercera vez

En 2013 accedió al Concejo Municipal de Mineápolis, con una plataforma centrada en la vivienda asequible, la reforma policial, la acción climática y el crecimiento económico inclusivo.

Fue electo alcalde por primera vez en 2018 y le tocó gobernar una ciudad sumida en el duelo y las protestas en 2020, tras la muerte de George Floyd a manos de un policía, un período en el que el crimen se disparó mientras cientos de agentes se jubilaban o renunciaban.

Considerado un demócrata moderado, en noviembre del año pasado volvió a hacerse con el cargo para un tercer mandato.

Los votantes lo favorecieron por encima del progresista Omar Fateh, un congresista estatal de ascendencia somalí al que muchos comparaban con el socialista Zohan Mamdani, quien por entonces hacía campaña por la alcaldía de Nueva York.

Ambos candidatos hicieron de la seguridad pública y la falta de vivienda su bandera, pero Frey criticó el apoyo de Fateh a una propuesta fallida de 2021 que buscaba desmantelar el Departamento de Policía de Mineápolis en medio de un debate nacional sobre cómo se deberían asignar los recursos y la financiación para la seguridad pública.

Jacob Frey está casado en segundas nupcias con Sarah Clarke y tiene dos hijos. / Getty Images

Frey se opuso a la medida, pero supervisó una amplia reforma de cómo se forman los agentes y cómo se fiscaliza a los señalados por mala conducta.

Investigaciones del Departamento de Derechos Humanos de Minesota y del Departamento de Justicia encontraron un patrón de prácticas discriminatorias y uso excesivo de la fuerza, lo que dio inicio a la reforma.

Otro de los temas polémicos de la campaña fue el acceso a la vivienda.

Frey abogó por la tolerancia cero hacia los campamentos de personas sin hogar, afirmando que pueden fomentar la delincuencia y disparar las muertes por sobredosis de drogas.

Contra operativos del ICE

Uno de los primeros retos a los que se ha enfrentado desde su victoria en noviembre es el despliegue de agentes federales en la ciudad para realizar redadas contra la inmigración irregular.

A finales de año emitió una orden para prohibir el uso de la propiedad municipal, como por ejemplo los estacionamientos, para operaciones de ese tipo.

También aseguró que la policía local no colaboraría con las autoridades federales y que no recopilaría ni compartiría información sobre el estatus migratorio de los residentes en su ciudad.

Asimismo, Frey le plantó cara al gobierno federal cuando el presidente Donald Trump arremetió contra la diáspora somalí, con fuerte presencia en Minesota, en diciembre.

Frey ha mostrado su rechazo a los operativos del ICE en Mineápolis desde que el gobierno de Trump decidiera desplegar las fuerzas federales en la ciudad. / Anadolu vía Getty Images

Pero su perfil ha adquirido prominencia por su reacción ante la muerte de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, a manos de un agente del ICE el miércoles.

Cuando los periodistas le preguntaron este jueves si ante lo dicho por Noem - “El alcalde de Mineápolis no sabe lo que dice”-- mantenía el rechazo mostrado la víspera, Frey reafirmó su postura.

“Tengo dos ojos. Los ciudadanos también”.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.