Panamá, 30 de diciembre del 2025

    Las 15 personalidades que se despidieron este 2025

    Yasser Yánez García
    Imagen ilustrativa.

    A lo largo de 2025, el mundo despidió a voces, líderes y símbolos que protagonizaron momentos históricos y culturales. Sus partidas dejan historias que continúan resonando.

    Este artículo reúne a algunas de esas figuras cuyas vidas impactaron en millones de personas alrededor del planeta y Panamá.

    Papa Francisco

    Fecha de fallecimiento: 21 de abril

    Argentino, líder de la Iglesia Católica desde 2013 y el primero en ser latinoamericano. Su pontificado se caracterizó por un enfoque en la justicia social, la inclusión y el diálogo interreligioso. Falleció a los 88 años tras complicaciones de salud.

    Las 15 personalidades que se despidieron este 2025
    El papa Francisco durante su visita a Panamá en el 2019 durante la Jornada Mundial de la Juventud. Archivo

    José “Pepe” Mujica

    Fecha de fallecimiento: 13 de mayo

    Expresidente de Uruguay (2010–2015) y referente político de izquierda conocido por su estilo de vida austero y su compromiso con la igualdad social. Murió a los 89 años por complicaciones de cáncer.

    Las 15 personalidades que se despidieron este 2025
    Fotografía de archivo del 27 de octubre de 2024 del expresidente de Uruguay José Mujica votando en las elecciones presidenciales y parlamentarias del país, en Montevideo (Uruguay). EFE

    Japanese

    Fecha de fallecimiento: 23 de octubre

    Cantante panameño de reggae en español, dancehall y música urbana, considerado una de las voces más influyentes del género en Panamá y una figura clave en la escena musical urbana del país.

    Las 15 personalidades que se despidieron este 2025
    El artista Japanese en una foto de archivo.

    Mario Vargas Llosa

    Fecha de fallecimiento: 13 de abril

    Escritor peruano de renombre mundial, ganador del Premio Nobel de Literatura (2010). Autor de clásicos como La ciudad y los perros y La fiesta del Chivo. Falleció en Lima a los 89 años.

    Las 15 personalidades que se despidieron este 2025
    El escritor peruano Mario Vargas Llosa. EFE

    Jane Goodall

    Fecha de fallecimiento: 1 de octubre

    Primatóloga, etóloga y conservacionista británica, pionera en el estudio de los chimpancés en Tanzania y fundadora del Jane Goodall Institute. Su trabajo revolucionó el entendimiento científico del comportamiento animal y la conservación. Falleció a los 91 años.

    Las 15 personalidades que se despidieron este 2025
    La etóloga y ambientalista británica Jane Goodall, en una fotografía de archivo. EFE

    Hulk Hogan

    Fecha de fallecimiento: 24 de julio

    Leyenda de la lucha libre profesional (WWE), cuyo personaje ayudó a popularizar el entretenimiento deportivo en las décadas de 1980 y 1990. Murió a los 71 años.

    Las 15 personalidades que se despidieron este 2025
    Hul Hogan en una foto de archivo.

    Ozzy Osbourne

    Fecha de fallecimiento: 22 de julio

    Ícono del heavy metal como vocalista principal de Black Sabbath y pionero del género. Falleció a los 76 años por un ataque al corazón con complicaciones de salud previas.

    Las 15 personalidades que se despidieron este 2025
    Ozzy Osbourne durante su visita a Panamá en el 2011. Archivo

    Rubby Pérez

    Fecha de fallecimiento: 8 de abril

    Cantante dominicano destacado en el género del merengue, conocido por éxitos como “Volveré” y “Tu vas a volar”. Murió tras un colapso de techo en un club nocturno.

    Las 15 personalidades que se despidieron este 2025
    Cantante dominicano, Rubby Pérez. Archivo

    Paquita la del Barrio

    Fecha de fallecimiento: 17 de febrero

    Cantante mexicana de música ranchera y popular, reconocida por su estilo directo y combativo contra el machismo en canciones icónicas como “Rata de dos patas” y “Tres veces te engañé”.

    Las 15 personalidades que se despidieron este 2025
    Paquita la del Barrio

    Charlie Kirk

    Fecha de fallecimiento: 10 de septiembre

    Activista político conservador estadounidense y figura dentro del movimiento político de derecha aliado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Kirk fue asesinado a tiros mientras participaba en un evento público en la Utah Valley University.

    Las 15 personalidades que se despidieron este 2025
    Fotografía de archivo del 26 de julio de 2024 del comentarista y activista conservador Charlie Kirk. EFE

    Eddie Palmieri

    Fecha de fallecimiento: 6 de agosto

    Pianista, compositor y director de orquesta puertorriqueño-estadounidense, considerado una leyenda del jazz latino y la salsa. Fue pionero en fusionar ritmos afrocaribeños con jazz y uno de los primeros latinos en ganar un Grammy.

    Las 15 personalidades que se despidieron este 2025
    Eddie Palmieri, leyenda de la salsa y el jazz latino.

    Miguel Uribe Turbay

    Fecha de fallecimiento: 11 de agosto

    Senador y político colombiano y miembro del partido Centro Democrático. Uribe Turbay fue víctima de un atentado con arma de fuego durante un mitin político en Bogotá el 7 de junio de 2025 y permaneció hospitalizado durante dos meses antes de fallecer por las complicaciones de las heridas recibidas.

    Las 15 personalidades que se despidieron este 2025
    El senador Miguel Uribe asiste a un debate en el Congreso colombiano, en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/ Carlos Ortega

    Giorgio Armani

    Fecha de fallecimiento: 4 de septiembre

    Diseñador de moda italiano y fundador de la casa de moda Armani, considerado uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX y XXI. Revolucionó el estilo contemporáneo con su enfoque en la elegancia minimalista y las siluetas relajadas, dejando una marca indeleble en la moda global y vistiendo a celebridades, políticos y figuras públicas durante décadas.

    Las 15 personalidades que se despidieron este 2025
    El diseñador de moda italiano Giorgio Armani. EFE

    Diogo Jota

    Fecha de fallecimiento: 3 de julio

    Delantero portugués. Jota jugó para clubes europeos como Wolverhampton Wanderers y Liverpool. Murió trágicamente junto a su hermano en un accidente de tráfico en España.

    Las 15 personalidades que se despidieron este 2025
    Jugador de fútbol portugés, Diogo Jota.

    Chamaco

    Fecha de fallecimiento: 13 de marzo

    Cantante panameño de música urbana y reguetón, conocido por temas como “Paren firme”, “Caen & caen” y “La firma no da contra”. Fue una figura destacada en la escena musical local y urbana de Panamá. El artista falleció tras ser asesinado a tiros en el sector de La Loma, corregimiento de Pueblo Nuevo.

    Las 15 personalidades que se despidieron este 2025
    Cantante panameño de música urbana y reguetón, Chamaco.

