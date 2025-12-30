Las 15 personalidades que se despidieron este 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A lo largo de 2025, el mundo despidió a voces, líderes y símbolos que protagonizaron momentos históricos y culturales. Sus partidas dejan historias que continúan resonando.

Este artículo reúne a algunas de esas figuras cuyas vidas impactaron en millones de personas alrededor del planeta y Panamá.

Papa Francisco

Fecha de fallecimiento: 21 de abril

Argentino, líder de la Iglesia Católica desde 2013 y el primero en ser latinoamericano. Su pontificado se caracterizó por un enfoque en la justicia social, la inclusión y el diálogo interreligioso. Falleció a los 88 años tras complicaciones de salud.

El papa Francisco durante su visita a Panamá en el 2019 durante la Jornada Mundial de la Juventud. Archivo

José “Pepe” Mujica

Fecha de fallecimiento: 13 de mayo

Expresidente de Uruguay (2010–2015) y referente político de izquierda conocido por su estilo de vida austero y su compromiso con la igualdad social. Murió a los 89 años por complicaciones de cáncer.

Fotografía de archivo del 27 de octubre de 2024 del expresidente de Uruguay José Mujica votando en las elecciones presidenciales y parlamentarias del país, en Montevideo (Uruguay). EFE

Japanese

Fecha de fallecimiento: 23 de octubre

Cantante panameño de reggae en español, dancehall y música urbana, considerado una de las voces más influyentes del género en Panamá y una figura clave en la escena musical urbana del país.

El artista Japanese en una foto de archivo.

Mario Vargas Llosa

Fecha de fallecimiento: 13 de abril

Escritor peruano de renombre mundial, ganador del Premio Nobel de Literatura (2010). Autor de clásicos como La ciudad y los perros y La fiesta del Chivo. Falleció en Lima a los 89 años.

El escritor peruano Mario Vargas Llosa. EFE

Jane Goodall

Fecha de fallecimiento: 1 de octubre

Primatóloga, etóloga y conservacionista británica, pionera en el estudio de los chimpancés en Tanzania y fundadora del Jane Goodall Institute. Su trabajo revolucionó el entendimiento científico del comportamiento animal y la conservación. Falleció a los 91 años.

La etóloga y ambientalista británica Jane Goodall, en una fotografía de archivo. EFE

Hulk Hogan

Fecha de fallecimiento: 24 de julio

Leyenda de la lucha libre profesional (WWE), cuyo personaje ayudó a popularizar el entretenimiento deportivo en las décadas de 1980 y 1990. Murió a los 71 años.

Hul Hogan en una foto de archivo.

Ozzy Osbourne

Fecha de fallecimiento: 22 de julio

Ícono del heavy metal como vocalista principal de Black Sabbath y pionero del género. Falleció a los 76 años por un ataque al corazón con complicaciones de salud previas.

Ozzy Osbourne durante su visita a Panamá en el 2011. Archivo

Rubby Pérez

Fecha de fallecimiento: 8 de abril

Cantante dominicano destacado en el género del merengue, conocido por éxitos como “Volveré” y “Tu vas a volar”. Murió tras un colapso de techo en un club nocturno.

Cantante dominicano, Rubby Pérez. Archivo

Paquita la del Barrio

Fecha de fallecimiento: 17 de febrero

Cantante mexicana de música ranchera y popular, reconocida por su estilo directo y combativo contra el machismo en canciones icónicas como “Rata de dos patas” y “Tres veces te engañé”.

Paquita la del Barrio

Charlie Kirk

Fecha de fallecimiento: 10 de septiembre

Activista político conservador estadounidense y figura dentro del movimiento político de derecha aliado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Kirk fue asesinado a tiros mientras participaba en un evento público en la Utah Valley University.

Fotografía de archivo del 26 de julio de 2024 del comentarista y activista conservador Charlie Kirk. EFE

Eddie Palmieri

Fecha de fallecimiento: 6 de agosto

Pianista, compositor y director de orquesta puertorriqueño-estadounidense, considerado una leyenda del jazz latino y la salsa. Fue pionero en fusionar ritmos afrocaribeños con jazz y uno de los primeros latinos en ganar un Grammy.

Eddie Palmieri, leyenda de la salsa y el jazz latino.

Miguel Uribe Turbay

Fecha de fallecimiento: 11 de agosto

Senador y político colombiano y miembro del partido Centro Democrático. Uribe Turbay fue víctima de un atentado con arma de fuego durante un mitin político en Bogotá el 7 de junio de 2025 y permaneció hospitalizado durante dos meses antes de fallecer por las complicaciones de las heridas recibidas.

El senador Miguel Uribe asiste a un debate en el Congreso colombiano, en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/ Carlos Ortega

Giorgio Armani

Fecha de fallecimiento: 4 de septiembre

Diseñador de moda italiano y fundador de la casa de moda Armani, considerado uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX y XXI. Revolucionó el estilo contemporáneo con su enfoque en la elegancia minimalista y las siluetas relajadas, dejando una marca indeleble en la moda global y vistiendo a celebridades, políticos y figuras públicas durante décadas.

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani. EFE

Diogo Jota

Fecha de fallecimiento: 3 de julio

Delantero portugués. Jota jugó para clubes europeos como Wolverhampton Wanderers y Liverpool. Murió trágicamente junto a su hermano en un accidente de tráfico en España.

Jugador de fútbol portugés, Diogo Jota.

Chamaco

Fecha de fallecimiento: 13 de marzo

Cantante panameño de música urbana y reguetón, conocido por temas como “Paren firme”, “Caen & caen” y “La firma no da contra”. Fue una figura destacada en la escena musical local y urbana de Panamá. El artista falleció tras ser asesinado a tiros en el sector de La Loma, corregimiento de Pueblo Nuevo.