Las 15 personalidades que se despidieron este 2025

A lo largo de 2025, el mundo despidió a voces, líderes y símbolos que protagonizaron momentos históricos y culturales. Sus partidas dejan historias que continúan resonando.
Este artículo reúne a algunas de esas figuras cuyas vidas impactaron en millones de personas alrededor del planeta y Panamá.
Papa Francisco
Fecha de fallecimiento: 21 de abril
Argentino, líder de la Iglesia Católica desde 2013 y el primero en ser latinoamericano. Su pontificado se caracterizó por un enfoque en la justicia social, la inclusión y el diálogo interreligioso. Falleció a los 88 años tras complicaciones de salud.
José “Pepe” Mujica
Fecha de fallecimiento: 13 de mayo
Expresidente de Uruguay (2010–2015) y referente político de izquierda conocido por su estilo de vida austero y su compromiso con la igualdad social. Murió a los 89 años por complicaciones de cáncer.
Japanese
Fecha de fallecimiento: 23 de octubre
Cantante panameño de reggae en español, dancehall y música urbana, considerado una de las voces más influyentes del género en Panamá y una figura clave en la escena musical urbana del país.
Mario Vargas Llosa
Fecha de fallecimiento: 13 de abril
Escritor peruano de renombre mundial, ganador del Premio Nobel de Literatura (2010). Autor de clásicos como La ciudad y los perros y La fiesta del Chivo. Falleció en Lima a los 89 años.
Jane Goodall
Fecha de fallecimiento: 1 de octubre
Primatóloga, etóloga y conservacionista británica, pionera en el estudio de los chimpancés en Tanzania y fundadora del Jane Goodall Institute. Su trabajo revolucionó el entendimiento científico del comportamiento animal y la conservación. Falleció a los 91 años.
Hulk Hogan
Fecha de fallecimiento: 24 de julio
Leyenda de la lucha libre profesional (WWE), cuyo personaje ayudó a popularizar el entretenimiento deportivo en las décadas de 1980 y 1990. Murió a los 71 años.
Ozzy Osbourne
Fecha de fallecimiento: 22 de julio
Ícono del heavy metal como vocalista principal de Black Sabbath y pionero del género. Falleció a los 76 años por un ataque al corazón con complicaciones de salud previas.
Rubby Pérez
Fecha de fallecimiento: 8 de abril
Cantante dominicano destacado en el género del merengue, conocido por éxitos como “Volveré” y “Tu vas a volar”. Murió tras un colapso de techo en un club nocturno.
Paquita la del Barrio
Fecha de fallecimiento: 17 de febrero
Cantante mexicana de música ranchera y popular, reconocida por su estilo directo y combativo contra el machismo en canciones icónicas como “Rata de dos patas” y “Tres veces te engañé”.
Charlie Kirk
Fecha de fallecimiento: 10 de septiembre
Activista político conservador estadounidense y figura dentro del movimiento político de derecha aliado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Kirk fue asesinado a tiros mientras participaba en un evento público en la Utah Valley University.
Eddie Palmieri
Fecha de fallecimiento: 6 de agosto
Pianista, compositor y director de orquesta puertorriqueño-estadounidense, considerado una leyenda del jazz latino y la salsa. Fue pionero en fusionar ritmos afrocaribeños con jazz y uno de los primeros latinos en ganar un Grammy.
Miguel Uribe Turbay
Fecha de fallecimiento: 11 de agosto
Senador y político colombiano y miembro del partido Centro Democrático. Uribe Turbay fue víctima de un atentado con arma de fuego durante un mitin político en Bogotá el 7 de junio de 2025 y permaneció hospitalizado durante dos meses antes de fallecer por las complicaciones de las heridas recibidas.
Giorgio Armani
Fecha de fallecimiento: 4 de septiembre
Diseñador de moda italiano y fundador de la casa de moda Armani, considerado uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX y XXI. Revolucionó el estilo contemporáneo con su enfoque en la elegancia minimalista y las siluetas relajadas, dejando una marca indeleble en la moda global y vistiendo a celebridades, políticos y figuras públicas durante décadas.
Diogo Jota
Fecha de fallecimiento: 3 de julio
Delantero portugués. Jota jugó para clubes europeos como Wolverhampton Wanderers y Liverpool. Murió trágicamente junto a su hermano en un accidente de tráfico en España.
Chamaco
Fecha de fallecimiento: 13 de marzo
Cantante panameño de música urbana y reguetón, conocido por temas como “Paren firme”, “Caen & caen” y “La firma no da contra”. Fue una figura destacada en la escena musical local y urbana de Panamá. El artista falleció tras ser asesinado a tiros en el sector de La Loma, corregimiento de Pueblo Nuevo.