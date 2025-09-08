Las autoridades israelíes arrestan a un ‘sospechoso’ tras el ataque en Jerusalén

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades israelíes arrestaron este lunes a un “sospechoso” de Jerusalén Este tras el ataque mortal a tiros en una parada de autobús en el que dos palestinos de Cisjordania ocupada dispararon contra un grupo de israelíes, matando a seis personas, anunció la Policía de Israel en un comunicado.

Ambos atacantes fueron abatidos en el lugar de los hechos por un soldado fuera de servicio y civiles armados.

Las autoridades no dieron más detalles sobre este nuevo “sospechoso” y se limitaron a decir que su papel en los ataques “está siendo investigado”.

El detenido tiene antecedentes por tratar de introducir en Israel a trabajadores palestinos de Cisjordania ocupada sin permiso para cruzar, y las autoridades sospechan que ayudó a los dos atacantes a entrar en Jerusalén, según la cadena pública israelí, Kan.

El ataque tuvo lugar en una parada de autobús cerca del asentamiento israelí de Ramot, en Jerusalén Este, parte de la ciudad anexionada unilateralmente por Israel en 1980, en una decisión no reconocida por la mayoría de la comunidad internacional y la ONU.

Los residentes palestinos de Jerusalén Este tienen un permiso especial que les permite trasladarse entre Cisjordania ocupada e Israel, pero no son ciudadanos israelíes de pleno derecho y no pueden votar en las elecciones generales.