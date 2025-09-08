Panamá, 08 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Las autoridades israelíes arrestan a un ‘sospechoso’ tras el ataque en Jerusalén

    EFE
    Las autoridades israelíes arrestan a un ‘sospechoso’ tras el ataque en Jerusalén
    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visita el lugar donde se registró el tiroteo. EFE

    Las autoridades israelíes arrestaron este lunes a un “sospechoso” de Jerusalén Este tras el ataque mortal a tiros en una parada de autobús en el que dos palestinos de Cisjordania ocupada dispararon contra un grupo de israelíes, matando a seis personas, anunció la Policía de Israel en un comunicado.

    +info

    Un tiroteo en el norte de Jerusalén deja al menos 6 muertos según informa la policía de Israel

    Ambos atacantes fueron abatidos en el lugar de los hechos por un soldado fuera de servicio y civiles armados.

    Las autoridades no dieron más detalles sobre este nuevo “sospechoso” y se limitaron a decir que su papel en los ataques “está siendo investigado”.

    El detenido tiene antecedentes por tratar de introducir en Israel a trabajadores palestinos de Cisjordania ocupada sin permiso para cruzar, y las autoridades sospechan que ayudó a los dos atacantes a entrar en Jerusalén, según la cadena pública israelí, Kan.

    El ataque tuvo lugar en una parada de autobús cerca del asentamiento israelí de Ramot, en Jerusalén Este, parte de la ciudad anexionada unilateralmente por Israel en 1980, en una decisión no reconocida por la mayoría de la comunidad internacional y la ONU.

    Las autoridades israelíes arrestan a un ‘sospechoso’ tras el ataque en Jerusalén
    El ataque tuvo lugar en una parada de autobús cerca del asentamiento israelí de Ramot. EFE

    Los residentes palestinos de Jerusalén Este tienen un permiso especial que les permite trasladarse entre Cisjordania ocupada e Israel, pero no son ciudadanos israelíes de pleno derecho y no pueden votar en las elecciones generales.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos pide a más de 250,000 venezolanos ‘prepararse’ para salir del país en noviembre. Leer más
    • Llegan a Panamá aeronaves de Estados Unidos en medio de tensiones entre Washington y Caracas. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Meduca convoca a sesión extraordinaria para separar secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Pilotos de F-16 venezolanos que sobrevolaron buques de Estados Unidos ‘estarían actuando bajo amenazas de Maduro’. Leer más
    • Minsa ordena suspender el registro sanitario y el retiro del mercado de desodorantes y perfumes. Leer más
    • Sitraibana pierde último recurso legal; queda en firme ilegalidad de huelga en Bocas del Toro. Leer más