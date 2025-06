Las calles de Estados Unidos se llenan de masivas protestas contra el ‘autoritarismo’ de Trump

Decenas de miles de personas salieron este sábado a las calles por todo Estados Unidos para protestar contra el “autoritarismo” del presidente, Donald Trump, y su política de inmigración, haciendo especial hincapié en las recientes redadas contra migrantes que han sacudido el país.

Las multitudinarias protestas, convocadas en casi 2,000 ciudades y que tuvieron lugar bajo el lema ‘Día sin Reyes’, tenían como uno de sus objetivos eclipsar el desfile militar que se celebra este sábado en Washington D.C. para conmemorar el 250 aniversario de las Fuerzas Armadas del país.

Este acto coincide, a su vez, con el cumpleaños número 79 de Trump, quien se enfrenta al descontento de buena parte de la opinión pública por las redadas contra migrantes que también han desatado concentraciones y disturbios en otras ciudades como Los Ángeles, donde el líder republicano envió la semana pasada a la Guardia Nacional.

Las redadas de ICE, en el foco de las protestas

Pese a que este viernes el Gobierno pausó su campaña de redadas a discreción contra migrantes en determinados ámbitos, como el sector de la agricultura, restaurantes y hoteles, la mayoría de manifestantes centró sus cánticos contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En Nueva York, la intensa lluvia no impidió que unas 50,000 personas ocuparan la famosa Quinta Avenida, cortada al tráfico por la policía, al grito de consignas como “¡No ICE, no Ku Klux Klan, no fascistas!” o “¿Cómo deletreas ‘fascista’? ¡I-C-E!”, y con banderas palestinas, estadounidenses y LGTBI, entre otras.

“La principal preocupación ahora son las redadas de ICE. Se están saltando todos los procesos legales para deportar inmigrantes, están señalando a personas solo por su raza”, expresó a EFE Michael, de 27 años y residente en la Gran Manzana.

Por su parte, Leonard, también vecino de la ciudad, aseguró a EFE que, tras vivir bajo diversos Gobiernos y asistir a históricas protestas, como las que tuvieron lugar contra la guerra de Vietnam, este es el “peor” escenario político que ha presenciado en sus 76 años de vida.

En Los Ángeles, decenas de miles de personas salieron a las calles con banderas mexicanas en mano para protestar contra las redadas migratorias de Trump, que allí desencadenaron esta semana protestas y detenciones.

A las puertas del Ayuntamiento del centro de la ciudad, la multitud, una de las más grandes de la jornada de este sábado, se congregó al grito de ‘No ICE’ y desplegó una enorme pancarta de la Constitución.

Se estima que unas 30,000 personas asistieron a esta masiva protesta en la que ondearon banderas mexicanas y que concurrió de manera pacífica.