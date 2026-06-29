Panamá, 29 de junio del 2026
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    Las emotivas imágenes de las labores de rescate en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de Venezuela

    BBC News Mundo
    Las emotivas imágenes de las labores de rescate en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de Venezuela
    Una mujer con una camiseta manga larga roja abraza a otra mujer, que llora desconsolada. Reuters

    Rafael Abuchaibe - BBC News Mundo

    Los días de tragedia que se viven en Venezuela después de los potentes terremotos del 24 de junio dejan imágenes que muestran la escala del compromiso y el esfuerzo colectivo por intentar salvar el máximo número de vidas posible.

    Dejan ver la enorme capacidad que tenemos los seres humanos de entregarlo todo para ayudar a desconocidos.

    Una capacidad que se ve reflejada en los cientos de rescatistas agotados después de días interminables de trabajo, en los voluntarios de lejanos países que han viajado miles de kilómetros para ayudar en las zonas afectadas, y en las personas comunes y corrientes que hacen lo que pueden por las personas de su comunidad.

    Este domingo han surgido más historias de rescates milagrosos en el país latinoamericano, cuando se cumplen 4 días desde el azote de los sismos.

    Las emotivas imágenes de las labores de rescate en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de Venezuela
    Moisés, de 11 años, fue sacado de entre los escombros tras haber permanecido atrapado durante días. / ungrd_official
    Las emotivas imágenes de las labores de rescate en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de Venezuela
    Más de 96 horas después de los terremotos, los equipos de emergencia siguen rescatando personas con vida. / Reuters
    Las emotivas imágenes de las labores de rescate en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de Venezuela
    Miembros de un equipo de rescate transportan a una persona que quedó atrapada bajo los escombros de un edificio tras los terremotos que azotaron el país, en La Guaira, Venezuela. / Reuters
    Las emotivas imágenes de las labores de rescate en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de Venezuela
    Los rescatistas gritan a través de tubos que insertan en los escombros para intentar encontrar sobrevivientes. / Reuters
    Las emotivas imágenes de las labores de rescate en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de Venezuela
    Los familiares han tenido que ver cómo los rescatistas sacan cuerpos de los escombros que dejaron los terremotos. / Reuters

    Las autoridades venezolanas han confirmado la muerte de 1.450 personas y por lo menos 3.150 heridos, pero se teme que, con el paso de las horas, las cifras se eleven.

    Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la actual presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, dijo el sábado que los terremotos son “el evento más fatídico que haya sufrido esta República en los últimos 123 años”.

    Las emotivas imágenes de las labores de rescate en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de Venezuela
    Rescatistas agotados descansan sobre una gran plancha de concreto que es parte de los escombros de un edificio colapsado. / Reuters
    Las emotivas imágenes de las labores de rescate en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de Venezuela
    Los rescatistas usan señales, como levantar los puños, para pedir silencio y escuchar el sonido de sobrevivientes gritando. / Reuters
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    Rescatistas se pasan a un niño pequeño tras ser rescatado de entre los escombros de un edificio, después de que terremotos azotaran el país, en La Guaira. / Reuters
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    Los rescatistas emplean todo tipo de dispositivos para intentar localizar a personas con vida. / EPA
    Las emotivas imágenes de las labores de rescate en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de Venezuela
    Agentes de la Policía de Caracas auxilian a una mujer en el Parque Alí Primera tras un terremoto de magnitud 7,2 que sacudió Venezuela. / Getty Images
    Las emotivas imágenes de las labores de rescate en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de Venezuela
    Varios carteles con fotos de personas desaparecidas están pegados a una pared y varias personas se agachan a mirar la información que incluyen. / Getty Images
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    Un hombre abraza a dos mujeres que están desconsoladas llorando mientras intenta sacarlas de donde están. / Reuters
    Las emotivas imágenes de las labores de rescate en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos de Venezuela
    Una mujer está sobre sus rodillas, hincada rezando / EPA

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