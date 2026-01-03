Las fotos de Trump en Mar-a-Lago supervisando la operación de captura de Maduro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de Sala de Situaciones o ‘Situation Room’ improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Trump dio a conocer estas nuevas fotos en su red Truth Social, tras publicar una instantánea de Maduro esposado y con los ojos y oídos cubiertos a bordo de un buque militar estadounidense, que trasladará al venezolano y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para ser enjuiciados por cargos de narcoterrorismo.

El grupo de 17 imágenes, a color y en blanco y negro, muestran al mandatario estadounidense, a los secretarios de Estado, Marco Rubio, de Guerra, Pete Hegseth, y al presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, en una habitación con paredes y ventanas cubiertas con cortinas negras para mayor privacidad.

En varias de las fotos se puede ver cómo los altos funcionarios, con semblante serio, monitorean la operación, y en una de ellas se aprecia una pantalla con la red social X de fondo.

Trump contó a FoxNews que siguió la acción como si estuviera viendo un “programa de televisión” y afirmó que “fue algo increíble”.

Donald Trump publica una foto de él con sus colaboradores siguiendo la operación "Resolución Absoluta", el operativo de Trump para derrocar a Maduro, en su red Truth Social. EFE/Trump en Truth Social -

A pesar de que es usual que este tipo de operaciones secretas se sigan desde la famosa ‘Situation Room’ de la Casa Blanca, a la que tienen acceso solo los funcionarios con el mayor nivel de autorización, en esta ocasión el operativo fue monitoreado desde Mar-a-Lago debido a que Trump pasó en Florida los festivos de Fin de Año.

Bautizada como Absolute Resolve (Resolución Absoluta), esta fue una misión encubierta ejecutada entre viernes por la noche y la madrugada del sábado por parte de varias agencias, incluida la CIA, que realizaron labores de inteligencia para localizar a Maduro, estudiar sus rutinas y determinar el momento óptimo para actuar tras meses de preparación.

Donald Trump publica una foto de él junto al secretario de Estado, Marco Rubio (d), siguiendo la operación "Resolución Absoluta", el operativo de Trump para derrocar a Maduro, en su red Truth Social. EFE/Trump en Truth Social

A última hora del viernes, al darse las condiciones meteorológicas óptimas, más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases terrestres y marítimas en toda la región, incluidos helicópteros que volaron a solo 30 metros sobre el nivel del mar, explicó Caine.