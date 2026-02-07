Las fotos que muestran cómo quedó la corona del siglo XIX que se les cayó a los ladrones del museo del Louvre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Alex Kleiderman - BBC News

La corona de la emperatriz francesa Eugenia quedó aplastada después de que los ladrones que huían tras asalto al Louvre el pasado octubre la dejaran caer.

Pese al estado en el que quedó, el museo afirmó que está “casi intacta” y que puede ser restaurada por completo.

Los asaltantes robaron joyas por valor de US$104 millones, pero dejaron tras de sí el tocado con diamantes que perteneció a la esposa de Napoleón III en la ruta que usaron para escapar.

El museo ha publicado las primeras fotografías de la corona desde el robo, indicando que quedó “gravemente deformada” después de que los ladrones la sacaran de la vitrina en la que estaba expuesta a través de un estrecho agujero que perforaron en ella.

A la corona le falta una de las ocho águilas reales que la adornaban, pero conserva sus 56 esmeraldas y todos menos 10 de sus 1354 diamantes.

La restauración de la corona de la emperatriz Eugenia se confiará a un experto acreditado. / Museo del Louvre

La pinacoteca añadió que la corona del siglo XIX sería restaurada a su estado original “sin necesidad de reconstrucción”.

Un comité de expertos, encabezado por el presidente del museo, Laurence des Cars, fue seleccionado para supervisar la restauración.

El robo tuvo lugar el 19 de octubre y la banda utilizó un ascensor mecánico montado en un vehículo robado para acceder a la Galería de Apolo a través de un balcón cercano al río Sena.

El Louvre es el museo más grande y visitado del mundo.

Falta una de las águilas doradas de la corona, pero quedan todas las esmeraldas y la mayoría de los diamantes. / Museo del Louvre

Dos de los ladrones entraron cortando la ventana con herramientas eléctricas.

Luego amenazaron a los guardias, quienes evacuaron la zona, y cortaron el cristal de dos vitrinas que albergaban joyas que pertenecieron a la realeza francesa o a sus gobernantes imperiales.

La fiscalía declaró que los ladrones estuvieron dentro del museo menos de cuatro minutos antes de escapar en dos motos que los esperaban afuera.

La policía arrestó a cuatro sospechosos varones, a quienes la fiscalía atribuye el asalto, pero no se ha localizado al cerebro de la operación.

La corona intacta de la emperatriz francesa Eugenia, vista aquí en una fotografía de 2025 / Reuters

¿Cómo sucedió el robo?

Según el nuevo ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, la banda que irrumpió en la Galería Apolo el domingo era claramente profesional.

Sabían lo que querían, evidentemente habían estudiado el terreno de antemano, tenían un modus operandi descaradamente simple pero eficaz, y no necesitaron más de siete minutos para llevarse el botín y escapar.

En un camión equipado con una escalera extendible, aparcaron en la calle, subieron hasta el segundo piso y luego utilizaron una cortadora de disco para entrar por una ventana.

Dentro de la galería, ricamente decorada, se dirigieron a dos vitrinas que contienen lo que queda de las joyas de la corona francesa.

La mayor parte de las joyas reales de Francia se perdieron o se vendieron tras la Revolución de 1789, pero algunos objetos se salvaron o se volvieron a adquirir.

La mayor parte de lo que había en las vitrinas, sin embargo, data del siglo XIX y de las familias imperiales de Napoleón y su sobrino Napoleón III.

¿Qué se llevaron?

Según las autoridades, los ladrones se llevaron siete objetos -entre ellos diademas, collares, pendientes y broches- que siguen desaparecidos.

Las joyas habían pertenecido a la esposa de Napoleón, la emperatriz María Luisa; a su cuñada, la reina Hortensia de Holanda; a la reina María Amelia, esposa del último rey de Francia, Luis Felipe, que reinó entre 1830 y 1848; y a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, que reinó entre 1852 y 1870.

El museo fue atacado el 19 de octubre por varios delincuentes. / Getty Images

La banda intentó prender fuego a su vehículo en el exterior, pero un empleado del museo lo impidió.

El robo tuvo lugar en una galería situada a pocos pasos de algunas de las pinturas más famosas del mundo, como la Mona Lisa.

Pero los grupos criminales que ordenan robos como este no se fijan en pinturas mundialmente famosas que nunca podrían exponerse ni venderse. Prefieren objetos que puedan convertirse en dinero en efectivo, y las joyas naturalmente encabezan la lista.

Por más grande que sea su valor histórico y cultural, las coronas y diademas pueden romperse fácilmente y venderse por partes. Incluso los diamantes grandes y famosos pueden cortarse.

El precio de venta final puede no ser el que valía el objeto original, pero seguirá siendo considerable.

