Panamá, 25 de junio del 2026
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    Las imágenes de los graves daños causados en Caracas y la Guaira por los potentes terremotos que han golpeado Venezuela

    BBC News Mundo
    Las imágenes de los graves daños causados en Caracas y la Guaira por los potentes terremotos que han golpeado Venezuela
    Rescatistas en edificio derrumbado. Getty Images

    Redacción - BBC News Mundo

    Las imágenes que se empiezan a conocer de Venezuela después de los terremotos de este miércoles pintan un panorama de miedo y destrucción.

    El primer sismo que afectó al país fue registrado por el USGS con una magnitud de 7,2, seguido menos de un minuto después por un segundo terremoto de magnitud 7,5.

    Las fotos de la capital, Caracas, muestran edificios completamente derrumbados mientras los rescatistas ayudan a las personas que han quedado atrapadas entre los escombros.

    Muchos residentes de la ciudad se quedaron sin servicio eléctrico y sin internet después de los terremotos, por lo que la comunicación ha sido difícil.

    En el cercano estado de la Guaria también se observan múltiples edificios caídos y viviendas afectadas.

    Las imágenes de los graves daños causados en Caracas y la Guaira por los potentes terremotos que han golpeado Venezuela
    Un grupo de rescatistas saca a una mujer en una camilla de los escombros de un edificio colapsado en Caracas / Getty Images
    Las imágenes de los graves daños causados en Caracas y la Guaira por los potentes terremotos que han golpeado Venezuela
    Personas salen corriendo a la calle tras el terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026. / Getty Images
    Las imágenes de los graves daños causados en Caracas y la Guaira por los potentes terremotos que han golpeado Venezuela
    Una mujer consuela a un niño en la calle tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026. / Getty Images
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    Edificio dañado en Los Palos Grandes, Caracas (Venezuela), tras un terremoto de magnitud 7,2 que sacudió el país y otras regiones del Caribe el 24 de junio de 2026. / Getty Images
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    Rescatistas buscando sobrevivientes en San Bernardino tras el terremoto que sacudió a Venezuela / Getty Images
    Las imágenes de los graves daños causados en Caracas y la Guaira por los potentes terremotos que han golpeado Venezuela
    Un edificio de Bancaribe completamente destruido por el terremoto / Getty Images

    Una de las zonas más afectadas es La Guaira, al norte de Caracas, donde, se informó, se han derrumbado “decenas” de edificios.

    La presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, calificó el estado de “zona de desastre” y “una verdadera tragedia”.

    Imágenes verificadas por la BBC muestran las secuelas de los terremotos en la costa venezolana en La Guaira, donde se puede ver una enorme destrucción.

    Las imágenes de los graves daños causados en Caracas y la Guaira por los potentes terremotos que han golpeado Venezuela
    Tras los terremotos del 24 de junio varios edificios quedaron destruidos en La Guaira, que ha sido calificada de "zona de desastre". / Reuters
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    Personas permanecen entre los escombros cerca de un edificio dañado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, unos 30 km al noroeste de Caracas / Getty Images
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    Residentes y equipos de emergencia permanecen buscan sobrevivientes en edificios colapsados en Catia La Mar, estado de La Guaira / Getty Images
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    Un edificio en llamas en La Guaira, Venezuela. / Reuters

    El ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello, apareció en televisión nacional y se refirió a los daños.

    “Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas se han desplomado, estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil”, dijo Cabello.

    El ministro no se refirió a un número de muertos o heridos, diciendo que todavía estaban recolectando información.

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    La gente espera fuera de sus casas en Caracas mientras los agentes de la policía vigilan / EPA
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    Un edificio colapsado en la ciudad de Caracas mientras una moto pasa por el frente / Getty Images

    “Este temblor fue horrible, hasta peor que el de 1967 (cuando ocurrió un terremoto en Caracas),” le dijo María Romero, una pensionada de 80 años que vive al sur de la ciudad, a la agencia Reuters. “El edificio se movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía”.

    Los sismos se sintieron al otro lado de la frontera, en Colombia, en ciudades como Bogotá y Bucaramanga.

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    Personas evacuadas hablan por teléfono mientras aguardan en el complejo urbanístico Parque Central, en Caracas, tras el terremoto de magnitud 7,2 que sacudió Venezuela / Getty Images
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    Dos mujeres asustadas en la calle después del terremoto que sacudió a Caracas / Getty Images
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    Las impactantes imágenes de los graves daños causados en Caracas por los potentes terremotos que han golpeado Venezuela / Getty Images

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