Panamá, 23 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Autoridades emiten alerta

    Las imágenes desde el espacio del potencialmente ‘catastrófico’ supertifón Ragasa

    Redacción de La Prensa

    Miles de personas han sido evacuadas en Filipinas debido a la llegada de un supertifón a la región norte del país.

    El supertifón Ragasa, con ráfagas de viento de hasta 230 km/h, tocó tierra en la isla de Panuitan, en la provincia de Cagayán, en el norte de Filipinas, el lunes 22 de septiembre, informó la autoridad meteorológica del país.

    Se espera que avance hacia el oeste, rumbo al sur de China, donde las autoridades han declarado que podría ser potencialmente “catastrófico”. Las autoridades pidieron a los habitantes de las zonas bajas que estuvieran atentos a las inundaciones y abrieron 46 refugios temporales.

    No se espera que Ragasa impacte directamente en Taiwán, pero se prevé que anegue la costa este de la isla con fuertes lluvias.

    Los científicos advierten que las tormentas se han vuelto más intensas a medida que el planeta se calienta debido a los efectos del cambio climático causado por los humanos.

    Redacción de La Prensa


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más