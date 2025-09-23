Las imágenes desde el espacio del potencialmente ‘catastrófico’ supertifón Ragasa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Miles de personas han sido evacuadas en Filipinas debido a la llegada de un supertifón a la región norte del país.

El supertifón Ragasa, con ráfagas de viento de hasta 230 km/h, tocó tierra en la isla de Panuitan, en la provincia de Cagayán, en el norte de Filipinas, el lunes 22 de septiembre, informó la autoridad meteorológica del país.

Se espera que avance hacia el oeste, rumbo al sur de China, donde las autoridades han declarado que podría ser potencialmente “catastrófico”. Las autoridades pidieron a los habitantes de las zonas bajas que estuvieran atentos a las inundaciones y abrieron 46 refugios temporales.

No se espera que Ragasa impacte directamente en Taiwán, pero se prevé que anegue la costa este de la isla con fuertes lluvias.

Los científicos advierten que las tormentas se han vuelto más intensas a medida que el planeta se calienta debido a los efectos del cambio climático causado por los humanos.