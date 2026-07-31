Las impactantes imágenes del cruce de más de 50,000 migrantes de Marruecos a España por la frontera de Ceuta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Más de 50.000 migrantes cruzaron la frontera desde Marruecos hacia Ceuta en las últimas 24 horas, según declaró el presidente de la ciudad autónoma española ubicada en el norte de África.

Esta llegada masiva se produce después de que el Tribunal Supremo de España dictaminara que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan alcanzar Ceuta o Melilla, otro enclave español en el norte de África, no pueden ser devueltos de manera inmediata a Marruecos.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la situación como un “ataque, una violación de la integridad territorial de España”, y aseguró que todos los migrantes en situación irregular serán devueltos a Marruecos “lo antes posible”.

Este viernes se informó que al menos 48.300 personas ya regresaron a Marruecos.

Ante las críticas de varios dirigentes europeos por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, Sánchez pidió unidad.

“No es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida”, afirmó el presidente del gobierno español en la red social X.

Sus declaraciones responden a los cuestionamientos de varios líderes europeos, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien calificó la situación en Ceuta como una amenaza para la seguridad de las fronteras europeas y advirtió sobre los riesgos de una inmigración “ilegal e incontrolada”.

Ceuta es una ciudad autónoma española en el norte de África, situada frente al mar Mediterráneo, justo en el límite del estrecho de Gibraltar, y ha sido durante mucho tiempo un punto de cruce para los migrantes que intentan llegar a territorio europeo.

Ceuta se ha convertido en los últimos años en la puerta de entrada a Europa para muchos migrantes africanos que aspiran a mejorar su calidad de vida. / Getty Images

Algunas estimaciones señalan que hasta 50.000 personas cruzaron la frontera hacia Ceuta en los últimos días. / Getty Images

Una muktitud de personas se congrega ante la valla que separa territorio marroquí del español, noche del 30 al 31 de julio de 2026 / Getty Images

La agencia de noticias AFP filmó a migrantes que celebraban haber entrado en territorio europeo, agradeciendo a la policía española y gritando: "Adiós, Marruecos. Hola, España". / Reuters

Las autoridades de Ceuta pidieron ayuda al gobierno central tras un repunte de los intentos de cruce, pero el jueves se produjeron escenas de caos después de que, aparentemente, los controles fronterizos se vieran desbordados.

Sánchez culpó este viernes a las “mafias de tráfico de personas” que, según afirmó, habrían difundido rumores tras una reciente decisión judicial en España sobre la devolución de migrantes llegados por mar.

Desde la oposición, sin embargo, culpan directamente al gobierno.

Tanto el Partido Popular (PP) como Vox han calificado la situación de “invasión”.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó que “el responsable de lo que pasa en Ceuta es el presidente del gobierno”, al que acusó de promover una política de regularización de inmigrantes.

Imágenes satelitales muestran la valla que separa a Marruecos y España en Ceuta y la llegada de personas a través de la playa del Tarajal. / Satellite image ©2026 Vantor

Imagen satelital del espigón y el Tarajal, que marcan la frontera entre España y Marruecos en Ceuta, por donde miles de migrantes cruzaron en los últimos días / Satellite image ©2026 Vantor

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, afirmó que la situación era “insostenible” y que los recién llegados representaban alrededor del 70% de la población de la ciudad, que según las últimas cifras locales ronda los 83.600 habitantes.

Hasta la tarde del viernes, un número significativo de personas había regresado voluntariamente a Marruecos.

En un mensaje enviado a la agencia AFP, el Ministerio del Interior español informó de que “las salidas de Ceuta hacia Marruecos el 31 de julio hasta las 15:30 (hora local) superan las 37.500 personas”.

Mientras tanto, el número de migrantes que han muerto al intentar llegar al enclave español a nado asciende a 57, según informó el diario español El País.

Se trata de la mayor llegada de migrantes desde la crisis de mayo de 2021, cuando unas 10.000 personas lograron cruzar en apenas dos días la frontera terrestre de Ceuta.

Ceuta es un pequeño enclave de 20 kilómetros cuadrados y una de las dos únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y el continente africano. / Getty Images

Migrantes cruzan a nado la frontera española de Ceuta desde el lado marroquí y trepan por las rocas para llegar a la valla fronteriza, en Ceuta, España, el 30 de julio de 2026. / Reuters

Un migrante de Marruecos reacciona al llegar a la frontera española, en Ceuta, España, el 31 de julio de 2026, mientras los migrantes cruzan a Ceuta por mar y tierra. / Reuters

A lo largo del perímetro fronterizo se han registrado enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. / Reuters

Decenas de personas han fallecido al intentar llegar al enclave español de Ceuta. / Getty Images

Decenas de miles de migrantes cruzaron durante la noche del 31 de julio desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, en el norte de África. / Getty Images

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