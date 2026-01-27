Las impresionantes imágenes del pueblo italiano que quedó al borde de un precipicio tras un enorme deslave

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Redacción - BBC News Mundo

Un tramo de 4 km de longitud de una colina se derrumbó hace unos días en la isla italiana de Sicilia a consecuencia de la lluvia y el viento de la tormenta Harry, dejando a la localidad de Niscemi al borde de un precipicio.

Más de 1.500 residentes fueron evacuados de sus hogares y se están realizando estudios geológicos para evaluar la zona.

No se han reportado muertos ni heridos, pero imágenes aéreas muestran varios edificios y vehículos destruidos tras caer por el precipicio.

Niscemi / Reuters

El deslizamiento de tierra ocurrió el domingo y partes de la colina continuaron desmoronándose el lunes, según medios locales.

“Seamos claros: hay casas al borde del deslizamiento de tierra que son inhabitables”, dijo a los periodistas el jefe de protección civil, Fabio Ciciliano, añadiendo que los residentes de las zonas afectadas serán reubicados permanentemente.

Niscemi / Reuters

“Una vez que el agua se haya escurrido y el tramo en movimiento se haya detenido o disminuido su velocidad, se realizará una evaluación más precisa... El deslizamiento de tierra sigue activo”, añadió Ciciliano, según informó la agencia de noticias Reuters.

El lunes, el gobierno italiano de la primera ministra Giorgia Meloni declaró el estado de emergencia para Sicilia, Cerdeña y Calabria, las tres regiones del sur azotadas por la violenta tormenta la semana pasada.

Imágenes aéreas muestran varios edificios y vehículos destruidos tras caer por el precipicio. / Reuters

En Niscemi, una localidad de 25.000 habitantes, las evacuaciones repentinas han alimentado la ansiedad y la ira de los residentes, algunos de los cuales afirman que los deslizamientos de tierra anteriores no fueron atendidos.

“Me han dicho que tengo que irme, aunque no tengo nada (derrumbado) en la casa ni debajo”, dijo Francesco Zarba, según Reuters.

“Tuvimos el primer deslizamiento de tierra hace 30 años y nadie hizo nada”.

