Las incógnitas sobre el asesinato de Ann Widdecombe, la exministra conservadora y personalidad de la TV británica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Paula Rosas - BBC News Mundo

Primero se pensó que se trataba de una muerte por causas naturales. Luego se arrestó a un hombre y la policía habló de posible asesinato. Más tarde se involucró la unidad antiterrorista de la policía británica. Y ahora las autoridades hablan de un “ataque selectivo”.

Desde el pasado jueves, los británicos se despiertan cada día con un episodio nuevo del estremecedor caso del asesinato de la veterana política conservadora radical Ann Widdecombe, que ha conmocionado al país.

Widdecombe, de 78 años, fue encontrada muerta en su casa de la campiña inglesa, donde vivía sola, el jueves 9 de julio.

La policía tiene claro que su muerte se trata de un “asesinato selectivo”, según declaró el jefe de la unidad antiterrorista, el subcomisario Laurence Taylor. Según los agentes, la mujer murió como consecuencia de un ataque el día anterior, en el que sufrió heridas graves.

Esa misma mañana, la exdiputada había participado en un programa del canal conservador Talk TV desde su casa, en Haytor, en el condado de Devon, que la policía está investigando como parte de las pesquisas.

La antigua diputada fue ministra con el gobierno tory de John Major en la década de los 90, para luego convertirse en una de las voces pro-Brexit más feroces. En los últimos años se había unido al partido Reform UK, que lidera Nigel Farage y que aboga por expulsiones masivas de migrantes.

La fama de Widdecombe estalló, sin embargo, al abandonar el Parlamento, cuando participó en programas de entretenimiento como Strictly Come Dancing, de la BBC, un concurso de baile en el que participan famosos, y Celebrity Big Brother.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo de ella este miércoles, en su última intervención en el parlamento británico antes de ser reemplazado la semana que viene por Andy Burnham, que Widdecombe era una “distinguida política con profundas convicciones”.

La líder de la oposición, la conservadora Kemi Badenoch destacó por su parte que era una mujer de “grandes principios” y que tenía un “sentido del humor muy peculiar”.

Detenido un hombre de 28 años

La policía tiene detenido a un hombre de 28 años, británico y blanco, que viajó el miércoles 8 de julio, la misma mañana del asesinato, desde su casa en la localidad de Rotherham, en el norte de Inglaterra, hasta el hogar de la exdiputada.

Las autoridades han señalado que han obtenido una orden judicial en virtud de la Ley Antiterrorista para mantener bajo arresto al sospechoso hasta siete días, en lugar de las 96 horas habituales.

Este hombre fue detenido el sábado y, tras el descubrimiento de nuevos indicios, vuelto a arrestar este lunes, bajo sospecha de haber cometido, preparado o instigado actos de terrorismo.

Gráfico de tiempo sobre la investigación del asesinato de Ann Widdecombe. / BBC

El sospechoso pudo verse esa mañana saliendo de su casa en Rotherham con un objeto contundente en el bolsillo, según las imágenes de cámaras de seguridad que está analizando la policía.

El hombre emprendió entonces un viaje de más de 400 kilómetros hasta Haytor, donde vivía la antigua ministra.

Previamente, el viernes, la policía había detenido a otro hombre, de 26 años, en Newton Abbey, una localidad a 18 kilómetros de la casa de Widdecombe como sospechoso de asesinato. Sin embargo, fue puesto en libertad el sábado, tras lo cual la policía afirmó que “ya no formaba parte de la investigación”.

Sobre el sospechoso, el subcomisario Laurence Taylor afirmó que se está llevando a cabo una investigación antiterrorista “en paralelo” a la investigación del asesinato, pero que el presunto homicidio “no se ha calificado como incidente terrorista en esta fase”.

“Está claro que se trató de un ataque selectivo. Seguimos trabajando para comprender el alcance de la planificación o preparación, así como la motivación que se esconde tras ese ataque”, señaló a los periodistas.

Se investiga el motivo

La policía no ha querido hacer comentarios por el momento sobre cuál pudo ser la motivación del asesinato.

“Hay múltiples líneas de investigación que estamos siguiendo con celeridad, entre las que se incluyen varios análisis forenses digitales”, señaló el jefe de la unidad antiterrorista de la policía.

Según señalaron fuentes de la investigación al diario “The Guardian”, los agentes estudian si detrás de su asesinato podría haber una causa de izquierdas o un motivo concreto.

“Entre los aspectos que están investigando los detectives se encuentra si el odio hacia las firmes opiniones de Widdecombe, como las relativas a la homosexualidad, fue un factor determinante. También están analizando si la hostilidad extrema hacia el partido Reform UK pudo haber influido”, señala el diario.

Widdecombe era una de las portavoces del partido que lidera Nigel Farage, Reform UK. / Leon Neal/Getty Images

Widdecombe es la tercera política en ser asesinada en la última década en Reino Unido, tras las brutales muertes de Joe Cox en 2016 y de Davis Amess en 2021.

La laborista Cox fue asesinada por un ultraderechista que tenía una gran colección de objetos nazis, mientras que a Amess lo mató un fanático islamista inspirado por el Estado Islámico.

Sobre la aparición de Widdecombe en Talk TV en la mañana de su asesinato, el jefe de la unidad antiterrorista afirmó que la policía está “barajando todas las líneas de investigación y esa es una de las que vamos a explorar”.

“Mi petición es que no especulemos en exceso y que sigamos el rumbo que nos marque la investigación. En cuanto al motivo, sería un error por mi parte atribuirle una ideología concreta o especular sobre cuál podría ser la motivación en esta fase”, dijo Laurence Taylor.

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