NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ministros y expertos medioambientales del Pacífico reclamaron este martes que los océanos ocupen un papel central en las negociaciones climáticas, al considerar que su protección es esencial para hacer frente al cambio climático, a menos de tres meses de la COP31.

“El océano debe pasar de los márgenes de la conversación climática al centro”, afirmó la viceministra de Exteriores de Fiyi, Lenora Qereqeretabua, en una sesión informativa con medios, en la que reclamó que la COP31 sea una cumbre de “implementación”, con financiación climática accesible y predecible para los pequeños Estados insulares.

La región prepara una sucesión de encuentros que comenzará con el Foro de las Islas del Pacífico, en Palau del 30 de agosto al 4 de septiembre, y continuará con reuniones sobre conservación antes de llegar a la precumbre de la COP31, prevista del 5 al 8 de octubre en Fiyi y Tuvalu, mientras que la COP31 se celebrará posteriormente en Antalya (Turquía) del 9 al 20 de noviembre.

La cita de octubre será una de las principales etapas políticas antes de la conferencia climática de Naciones Unidas y ofrecerá al Pacífico la oportunidad de trasladar directamente a gobiernos y negociadores la situación de comunidades expuestas a la subida del nivel del mar, la erosión, la intrusión salina y el deterioro de los ecosistemas marinos.

Para Coral Pasisi, directora de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Comunidad del Pacífico (SPC), uno de los mensajes clave que el resto de naciones deben entender es que los países insulares aportan una enorme superficie oceánica bajo su jurisdicción y, al mismo tiempo, afrontan en primera línea las crisis climática de biodiversidad y de contaminación.

“Nuestros países no carecen de ambición y liderazgo, pero sí de acceso a los recursos que permitan implementar sus compromisos”, señaló Pasisi, quien también defendió combinar la ciencia moderna con el conocimiento tradicional de las comunidades del Pacífico.

Las decisiones políticas, las promesas de financiación sfvy los marcos sobre adaptación, pérdidas y daños que se discutan en la cumbre de Turquía pueden marcar la diferencia entre la supervivencia territorial y la necesidad de abandonar islas enteras o aceptar soluciones de convivencia costosas.

Las naciones en el centro de este drama (Tuvalu, Kiribati, Islas Marshall y otros atolones del Pacífico), ya experimentan los síntomas: episodios de inundación costera más frecuentes, intrusión salina que arruina acuíferos y suelos agrícolas, erosión acelerada y eventos extremos que destruyen infraestructura y viviendas.

Investigaciones de la NASA advirtieron en 2024 que en las próximas décadas estos lugares afrontarán subidas del nivel del mar que, aún con reducciones de emisiones, resultarán inevitables, con estimaciones de varios centímetros a decenas de centímetros en el corto plazo que agravan las amenazas de habitabilidad.

“El Pacífico no viene al proceso climático mundial simplemente pidiendo ser protegido. Venimos con soluciones”, resumió Qereqeretabua.