    Las mesas electorales comienzan a cerrar tras ocho horas de votación en Bolivia

    EFE
    Ciudadanos buscan su puesto de votación este domingo, en Entre Ríos (Bolivia). EFE

    Las mesas electorales en Bolivia comenzaron a cerrar a las 4:00 p.m. (hora local), tras ocho horas de votación en las elecciones de este domingo, en las que se eligen presidente, vicepresidente y se renueva a los miembros del Legislativo para el periodo 2025-2030.

    En varias de las nueve regiones del país, los jurados electorales ya iniciaron el escrutinio en las 34,026 mesas instaladas, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

    Según la norma electoral, las mesas deben funcionar durante ocho horas ininterrumpidas desde su apertura, por lo que el horario de cierre puede retrasarse en aquellas que demoraron en abrir. Además, deberán permanecer abiertas las mesas donde aún haya personas esperando en fila su turno para votar.

    En su evaluación de media jornada, el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, destacó que “el cien por ciento” de las mesas se abrieron en los nueve departamentos.

    Una mujer vota en las elecciones generales de Bolivia este domingo, en la Escuela San Antonio, municipio de Villa Tunari (Bolivia). EFE/Rodrigo Sura

    “En general, la jornada ha sido tranquila, no se han reportado hechos que puedan desvirtuar ese aspecto general”, dijo Hassenteufel a los medios en La Paz.

    El vocal electoral afirmó que hubo “algún hecho aislado” que “no se puede evitar”, si bien insistió “en que en general ha sido una jornada bastante tranquila” y expresó su deseo de que “continúe así”.

    Los bolivianos votan este domingo para elegir a su presidente, vicepresidente y a los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa para el próximo quinquenio.

    Las encuestas muestran como favoritos al empresario opositor Samuel Doria Medina, de centroderecha, y al expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002), de derecha, quienes podrían disputar una inédita segunda vuelta si se confirman las tendencias.

    Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del Régimen Electoral.

    El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) concurre por primera vez dividido a unas elecciones, con el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo como candidato, aunque las encuestas le sitúan en los últimos lugares, lo que podría suponer la pérdida de la personalidad jurídica del partido gobernante si no llega al menos al 3 % de la votación.

    Bolivia cuenta para esta elección con el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) cuyos primeros datos se darán a conocer a las 9:00 p.m. (hora local).

    Las elecciones se desarrollan en medio de una fuerte crisis económica, marcada por la falta de dólares, escasez de combustible y la peor inflación en décadas.

    EFE

    Agencia de noticias

