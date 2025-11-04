Las protestas en Venecia que forzaron al multimillonario Jeff Bezos a cambiar el lugar de su fastuosa boda

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Sarah Rainsford y Davide Ghiglione - BBC News en Roma

Los manifestantes en Venecia proclaman una “enorme victoria” después de que el multimillonario tecnológico estadounidense Jeff Bezos y sus invitados a la boda se vieran obligados a “huir” del centro de la ciudad y trasladar la celebración principal a otro lugar.

El emplazamiento en el que se realizará la fiesta de tres días por la boda de Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, con la presentadora de televisión Lauren Sánchez, no han sido revelados oficialmente.

Sin embargo, los fastuosos festejos debían culminar con un evento el sábado en la suntuosa Scuola Grande della Misericordia, uno de los edificios históricos de Venecia.

Un funcionario de la ciudad confirmó a la BBC que los invitados se reunirán en el Arsenal de Venecia, una antigua base naval más alejada del centro.

Los activistas ganaron, incluso cuando un concejal denunció sus protestas como “ridículas”.

“¡Estamos muy orgullosos de esto! ¡No somos nadie, no tenemos dinero, nada!”, declaró a la BBC Tommaso Cacciari, del grupo “No Space for Bezos” (No hay espacio para Bezos).

“Solo somos ciudadanos que empezamos a organizarnos y logramos expulsar de la ciudad a una de las personas más poderosas del mundo”.

Los invitados a la fiesta

La boda comenzará a finales de esta semana y la lista de invitados está repleta de estrellas, entre las que se especula que figuran Kim Kardashian, Mick Jagger y Leonardo DiCaprio.

Se espera que los aviones privados saturen el aeropuerto de Venecia y los yates invadan el puerto. Cinco hoteles están completamente reservados y hay informes de la contratación de exmarines estadounidenses para brindar seguridad.

El megaevento suscitó protestas de diversos grupos, desde residentes locales que luchan contra el turismo excesivo en Venecia hasta activistas contra el cambio climático y quienes se oponen al apoyo de Bezos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además de los carteles con el mensaje “No hay espacio para Bezos” que se ven por toda la ciudad en los últimos días, los activistas colgaron pancartas de protesta en los puentes sobre los canales.

El lunes, activistas de un grupo autodenominado “Todos odian a Elon” desplegaron una imagen gigante de Bezos en la Plaza de San Marcos, para manifestar contra los superricos con el lema: “Si puedes alquilar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos”.

“Nuestra protesta no se trata de la boda en sí, sino de lo que representa”, declaró a la BBC Simona Abbate, activista de Greenpeace.

“Esto no es solo la celebración de la boda de dos personas, es una muestra de un estilo de vida simplemente insostenible. Los más ricos viven entre excesos, mientras que otros sufren las consecuencias de una emergencia climática que no han creado”.

Los ‘dueños’ de Venecia

Los activistas fueron duramente criticados por las autoridades municipales, quienes argumentan que estos visitantes adinerados son una importante fuente de ingresos.

“Estos manifestantes se comportan como si fueran los dueños de Venecia, pero no lo son”, declaró a la BBC Simone Venturini, concejal de desarrollo económico. “Nadie puede decidir quién se casa aquí”.

Añadió que los grupos eran “una pequeña minoría” y no representaban a la ciudad.

“Este evento cuenta con la participación de tan solo 200 invitados cuidadosamente seleccionados y aportará importantes beneficios económicos a la ciudad”, declaró el político local, quien añadió que todos los eventos se celebrarán en locales privados.

Sin embargo, el problema del turismo excesivo es grave en Venecia, como en el resto del sur de Europa, donde los manifestantes afirman que los residentes locales están perdiendo la oportunidad de acceder a una hermosa ciudad debido al exceso de visitantes.

El cambio climático también pone a esta ciudad a orillas del agua en grave riesgo de inundaciones.

Aunque las autoridades locales cobran una tasa turística diaria de 5 euros (US$5,8) para entrar en la ciudad, los activistas afirman que eso no ha impedido la llegada de más personas.

Con la llegada de los primeros invitados a la boda el jueves, algunos activistas planeaban lanzarse a los canales cerca de los lugares clave, junto con caimanes inflables. Querían tratar de bloquear el paso de los ricos y famosos, detener su diversión y dejar clara su postura.

Esta protesta fue cancelada, pero “No space for Bezos” aún planea manifestarse en un edificio de la ciudad a finales de esta semana y el sábado por la noche convocan a la gente a unirse a una marcha en una última muestra de protesta.

“Bezos viene a Venecia solo por la fiesta, ese es el problema: esta visión de Venecia ya no como una ciudad, sino como un gran parque temático donde puedes alquilar partes o la totalidad y simplemente hacer tus cosas privadas”, dijo Tommaso Cacciari.

“Está enviando el mensaje de que toda la ciudad es un escenario para una fiesta de multimillonarios”.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.