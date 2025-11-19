Panamá, 19 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ESTADOS UNIDOS

    Las víctimas de Epstein tras la ley: ‘Pasamos de sentir miedo a sentir que se nos teme’

    EFE
    Las víctimas de Epstein tras la ley: ‘Pasamos de sentir miedo a sentir que se nos teme’
    Annie Farmer, una de las víctimas. EFE

    Las víctimas del millonario pederasta Jeffrey Epstein celebraron la aprobación de la ley que exige publicar los documentos de la investigación como un victoria para ellas que supone que el “miedo” cambie ahora de bando.

    +info

    La Cámara Baja de Estados Unidos aprueba forzar la publicación de los documentos de EpsteinDemócratas dicen que si Trump quisiera ya habría publicado los documentos de EpsteinLos correos de Epstein confirman que la foto del expríncipe Andrés y Giuffre es real

    “Realmente nos hace pasar de sentir miedo a sentir que se nos teme. Juntas tenemos poder”, aseguró Annie Farmer, que tenía 16 años cuando Epstein abusó de ella, según informó la cadena CNN este miércoles.

    Farmer, como el resto de víctimas aseguró haber iniciado un nuevo capítulo después de que las dos cámaras del Congreso aprobaran el martes la ley que obliga al Departamento de Justicia a revelar todos los documentos y que ahora debe ser firmada por el presidente, Donald Trump, quien dijo que está dispuesto a hacerlo.

    Su hermana, Maria Farmer, una de las primeras en denunciar lo ocurrido, explica que fue “increíble” poder escuchar por la voz de Annie que se había aprobado la ley.

    Muchas de ellas se concentraron durante la jornada a las puertas del Capitolio para explicar sus testimonios e instar a los congresistas a que sacaran la medida adelante para que se conozca a los culpables.

    “Yo era una niña. Estaba en noveno curso. Tenía esperanzas en la vida y en lo que me deparaba el futuro. Me robó mucho cuando solo tenía 14 años”, aseguró Jena-Lisa Jones, otra de las víctimas.

    “Estamos aquí como supervivientes estadounidenses de un hombre que utilizó su riqueza y su poder para hacer daño a niñas y mujeres jóvenes. El mundo debería ver los archivos para saber quién era Jeffrey Epstein y cómo el sistema le favoreció y nos falló emocionalmente”, añadió.

    Varias de las víctimas se dirigieron directamente a Trump para pedirle que no haga política con la publicación de los archivos y ratifique la ley.

    Trump se opuso en un inicio a la publicación, al considerar que se trataba de un “bulo” de los demócratas, pero al ver que su aprobación era inevitable por el apoyo de legisladores de su propio partido, cambió de opinión y se comprometió a firmarla.

    Sin embargo, no se ha pronunciado desde que las dos Cámaras del Congreso avalaron el martes la ley.

    “Le ruego, presidente Trump, que deje de convertir esto en un asunto político. No se trata de usted, presidente Trump. Usted es nuestro presidente. Por favor, empiece a actuar como tal. Demuestre clase, demuestre verdadero liderazgo, demuestre que realmente se preocupa por las personas, además de por usted mismo”, declaró Jones.

    El mandatario mantuvo una relación de amistad con Epstein desde finales de los años ochenta a principios de los 2000 y su nombre ha aparecido en algunos de los documentos que han salido a la luz.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más
    • Bolillo Gómez en Panamá para el cierre de eliminatorias: ‘Me siento bien recibido a pesar que estamos en otro bando’. Leer más
    • Aprehenden a cinco personas vinculadas a un presunto fraude contra un banco por más de $785 mil. Leer más
    • Bolillo Gómez da una lección de orgullo y amor por la camiseta. Leer más
    • Incautan en Paraguay 22 kilos de oro valorados en $3 millones que iban rumbo a Panamá. Leer más
    • Hijo de magistrado Cedalise recibe detención domiciliaria por operación Eros. Leer más
    • Empresas cuestionan pliego del Meduca y la DGCP ordena frenar temporalmente millonaria licitación tecnológica. Leer más