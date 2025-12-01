Panamá, 01 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENSIÓN

    Latam Colombia suspende ‘hasta nuevo aviso’ su ruta Bogotá-Caracas por la medida del INAC

    EFE
    Latam Colombia suspende ‘hasta nuevo aviso’ su ruta Bogotá-Caracas por la medida del INAC
    Latam Colombia canceló el pasado 23 de noviembre los vuelos programados para ese día y el siguiente de Bogotá a Caracas. EFE

    Latam Colombia paralizó “hasta nuevo aviso” sus vuelos a Venezuela debido a la suspensión del permiso de operación en ese país por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), informó este lunes la aerolínea.

    +info

    Air Europa extiende cancelación de vuelos a Venezuela hasta el 12 de diciembre Vuelos a Venezuela: aeropuerto fronterizo elevará en 15% las frecuencias para atender a pasajeros varados

    “Latam Airlines Colombia no está operando su ruta Bogotá-Caracas-Bogotá debido a que el INAC suspendió el permiso de operación de la aerolínea en Venezuela, lo que imposibilita continuar con el servicio hasta nuevo aviso”, dijo una fuente de la aerolínea a EFE.

    La compañía agregó que, “además, las condiciones actuales en ese territorio no cumplen con los estándares de seguridad para considerar el reinicio de sus vuelos”.

    El pasado 26 de noviembre, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el INAC revocaron la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, decisión que afectó a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, al acusarlas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos.

    Latam Colombia canceló el pasado 23 de noviembre los vuelos programados para ese día y el siguiente de Bogotá a Caracas luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe.

    Por esa misma razón, dos días después, la aerolínea anunció la reprogramación para este 2 de diciembre de un vuelo previsto para el 26 de noviembre entre las dos capitales, ya que “para Latam Airlines Colombia la prioridad es la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones”.

    Este lunes las aerolíneas españolas Iberia y Air Europa anunciaron cambios en sus operaciones en Venezuela, dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera en la red social Truth que el espacio aéreo de ese país permanecería cerrado “en su totalidad”, en medio de un tensión creciente entre Washington y Caracas y un gran despliegue militar estadounidense en el Caribe.

    Fuentes de Iberia dijeron a EFE en Madrid que la compañía canceló las operaciones con Venezuela hasta el 31 de diciembre, según la nueva recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) e indicaron que la intención es retomarlos “en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad”.

    Por su parte, Air Europa canceló sus operaciones en Venezuela hasta el próximo 12 de diciembre y monitorizará la situación actual “de manera permanente” para prorrogar o no esta suspensión en función de la evolución del espacio aéreo venezolano.

    Plus Ultra, otra aerolínea española, hizo lo mismo con sus vuelos hasta el próximo jueves, y asegura que priorizará “en todo momento” la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El aeropuerto fronterizo en Venezuela que colapsa en medio de la crisis Maduro–Trump. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • Vuelos entre Panamá y Venezuela operan con normalidad mientras aviadores de Colombia advierten sobre riesgos. Leer más
    • Juzgado ordena comiso de cuentas a la madre de Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio. Leer más
    • ‘El procurador fue claro’: Cedeño reacciona a la justificación del contralor sobre rezago en entrega de auditorías. Leer más
    • Caso Ifarhu: fiscalía detecta pagos a Bernardo Meneses y aumenta a 22 el número de imputados. Leer más
    • Exclusiva: Thomas Christiansen, el técnico mundialista que ya traza la ruta de Panamá rumbo al 2026. Leer más