Liberados diecisiete presos políticos en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Diecisiete presos políticos fueron liberados este sábado en Zona 7, un centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en Caracas, anunció el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, en redes sociales.

En su cuenta de X, Rodríguez dio a conocer la excarcelación de diecisiete presos políticos del recinto carcelario conocido como Zona 7, donde un grupo de presos habían iniciado una huelga de hambre en las últimas horas y familiares se habían encadenado para exigir la liberación de sus parientes.

“En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7, están siendo excarceladas en este momento. Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos. ¡Todos unidos por La Paz!”, dijo Rodríguez en la publicación de la red social.

En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7, están siendo excarceladas en este momento. Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos. ¡Todos unidos por La Paz! pic.twitter.com/1DJi0kuD4f — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) February 14, 2026

El presidente de AN y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acompañó el texto con cuatro fotografías que le muestran rodeado de personas, presumiblemente familiares de presos, con las que conversa.

Tras la publicación de Rodríguez, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, confirmó en otro mensaje en la misma red social que habían sido excarcelados diecisiete presos de Zona 7.

“A esta hora, hoy 14 de febrero, comienzan excarcelaciones de presos políticos en Zona 7. Hasta el momento se confirman 17 personas. ¡Ese número no basta! Aún faltan muchos más injustamente secuestrados ¡Tienen que liberarlos a todos YA! ¡Libertad inmediata para todos los presos políticos!”, dijo el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

Familiares de presos políticos participan en una huelga de hambre este sábado, frente al centro penitenciario Zona 7 en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

El Comité de Derechos Humanos del partido capitaneado por la nobel de la Paz adjuntó dos vídeos, en los que se ve cómo presos, hombres y mujeres, se reencuentran, entre vítores y aplausos, con las personas reunidas en los alrededores de Zona 7.

“¡Bienvenidos a la libertad!”, les dicen a los recién excarcelados.

Un total de 644 personas permanecen detenidas en Venezuela por motivos políticos, según contabilizaba el viernes la ONG Foro Penal.

Del total de presos políticos, 564 son hombres y 80 mujeres, detallaba el boletín de la organización, que tenía como fecha de corte el pasado 9 de febrero.

Familiares de presos políticos participan en una huelga de hambre este sábado, frente al centro penitenciario Zona 7 en Caracas (Venezuela). Familiares de presos políticos en Venezuela se unieron a una huelga de hambre iniciada por los detenidos, tras la liberación de 17 personas, incluidos sindicalistas y dos jóvenes con autismo. EFE/ Miguel Gutiérrez

El jueves, el Parlamento de Venezuela aplazó para la próxima semana el segundo y último debate necesario para aprobar un proyecto de ley de amnistía para los casos de presos políticos desde 1999, mientras que la oposición retomó las calles del país para exigir la liberación de estos detenidos.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 09/02/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:



𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 644*

Desde la semana pasada



Hombres: 564

Mujeres: 80



Civiles: 459

Militares: 185



Adultos: 643

Adolescentes: 1



Excarcelaciones: 1

Encarcelaciones 101… pic.twitter.com/NB8RUorfsP — Foro Penal (@ForoPenal) February 14, 2026

El Parlamento -controlado por el chavismo- aprobó hasta el artículo sexto de la titulada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, al haber diferencias en el séptimo punto que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

El Gobierno, por su parte, niega que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que asegura cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos opositores.