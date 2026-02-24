Liberan bajo fianza al exembajador británico en EU Peter Mandelson tras ser arrestado por sospecha de mala conducta en un cargo público

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Olivia Ireland - BBC News

El exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson fue puesto en libertad bajo fianza, según informa la Policía Metropolitana, horas después de su arresto el lunes por sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

La Policía Metropolitana (Met) informó que un hombre de 72 años quedó en libertad a la espera de una investigación más exhaustiva.

La BBC vio a Mandelson regresar a su domicilio en Londres a las 02:00 GMT.

Mandelson fue arrestado el lunes en una dirección de Camden, en el norte de Londres, y llevado a una estación de policía para ser interrogado.

La Policía Metropolitana lanzó una investigación a principios de este mes por las acusaciones de que Mandelson pasó información gubernamental sensible al mercado al difunto pedófilo convicto Jeffrey Epstein mientras servía como ministro del gobierno.

El arresto llega después de dos órdenes de registro en dos direcciones en Wiltshire y Camden, según añadió un comunicado policial.

Mandelson no ha hecho declaraciones públicas en las últimas semanas sobre los archivos de Epstein, pero la BBC ha podido saber que su posición es que no ha cometido ningún acto criminal y que no lo motivó el beneficio económico.

Mandelson regresó a casa en la madrugada del martes. / BBC

Mandelson se convirtió en el embajador de Reino Unido en Estados Unidos en febrero de 2025, pero lo despidieron en septiembre después de que Downing Street dijera que había surgido nueva información sobre el alcance de su relación con Epstein.

El gobierno ha dicho que espera publicar los primeros documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson a “principios de marzo”.

El lunes por la tarde pudo verse cómo agentes de paisano lo sacaban de su casa de Londres y lo metían en la parte trasera de un automóvil sin identificación.

La BBC ha podido saber que agentes de la división central de delitos especializados de la Met llevaron a cabo su arresto.

Las consultas entre la policía y la Fiscalía continúan.

Las acusaciones contra Mandelson surgieron después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara el mes pasado un lote de documentos que incluían correos electrónicos entre él y Epstein.

Un correo electrónico de 2009 parece mostrar que Mandelson envió una evaluación de un asesor del entonces primer ministro Gordon Brown sobre medidas políticas, incluido un “plan de venta de activos”.

También pareció discutir un impuesto sobre los bonos de banqueros y confirmar un paquete de rescate inminente para el euro el día antes de su anuncio en 2010.

En respuesta al arresto de Mandelson, la familia de la fallecida Virginia Giuffre, quien acusó a Andrés Mountbatten-Windsor de abuso sexual, declaró que “elogia a las autoridades británicas por tomar medidas significativas y tratar los archivos de Epstein con la urgencia que exigen”.

El expríncipe Andrés ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad en su relación con Epstein.

En un comunicado, Sky y Amanda Roberts declararon: “El contraste con la continua inacción en Estados Unidos es innegable. Las sobrevivientes merecen transparencia, una investigación rápida y justicia real, independientemente de quién esté implicado”.

BBC News ha podido saber que el gobierno continuará hablando con la policía sobre qué documentos pueden publicarse, después de que se sugiriera previamente que un arresto podría tener implicaciones para ese proceso.

Miembros del Congreso de Estados Unidos han pedido que Mandelson dé explicaciones allí. / Pool/BBC News

El gobierno todavía quiere poder publicar documentos que espera respalden la afirmación del primer ministro británico, Keir Starmer, de que Mandelson “mintió” durante su proceso de verificación.

Darren Jones, secretario jefe del primer ministro, les dijo a los diputados el lunes que los registros que detallan las preguntas de seguimiento que planteó Downing Street durante el proceso inicial de diligencia debida para el nombramiento de Mandelson como embajador en Washington no aparecerían en el primer lote de material publicado, debido al “interés en este documento” por parte de la Policía Metropolitana.

La líder conservadora Kemi Badenoch dijo que el arresto de Mandelson es “el momento definitorio” del mandato de Starmer como primer ministro.

Badenoch, que afirmó que el primer ministro es “débil”, añadió: “Ver al hombre que nombró para la posición más alta en nuestro servicio diplomático ser arrestado por la policía es una imagen que creo que nos va a acompañar durante muchos, muchos años”.

Políticos estadounidenses han instado a Mandelson a responder preguntas sobre Epstein como parte de una investigación del Congreso de ese país.

Mandelson comenzó a trabajar para el Partido Laborista en la década de 1980 y desempeñó un papel clave en el movimiento Nuevo Laborismo y la victoria electoral arrasadora de Tony Blair en 1997.

