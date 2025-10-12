Lima: Un incendio de gran magnitud afecta a unas 80 viviendas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Unas 26 unidades de bomberos tratan de extinguir un intenso incendio generado en un asentamiento humano en el sur de Lima, en el distrito de San Juan de Miraflores, y que ha provocado impactantes imágenes al haber afectado una fábrica de pirotecnia, aunque por el momento no hay reporte de personas heridas.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, señaló a la emisora RPP que entre 80 y 100 viviendas han “quedado deterioradas” por el siniestro, producido en el asentamiento humano Virgen del Buen Paso, ubicado en la zona de Pamplona Alta.

El incendio, clasificado con código 3, está consumiendo a decenas de viviendas de material precario, pues según indicó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) el incendio se originó en una fábrica de fuegos pirotécnicos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), precisó que las autoridades competentes ejecutan acciones de respuesta para atender el incendio urbano reportado a las 17:30 horas (22:30 hora GMT).

🇵🇪 | URGENTE: Docenas de casas de 3 cuadras de han consumido en el enorme incendio que se reporta en San Juan de Miraflores, Lima. pic.twitter.com/qzcof9JSux — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 12, 2025

“El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabaja con 26 unidades para controlar y extinguir el fuego. Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentra en la zona para las acciones de respuesta ante la emergencia”, indicó en su breve reporte sin indicar si hay hasta el momento personas heridas.

La Defensoría del Pueblo exhortó al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y a las municipalidades colindantes el apoyo con cisternas de agua para extinguir el incendio.

“Asimismo, es vital la evacuación de la población expuesta a las zonas del siniestro, así como la celeridad en la evaluación de daños para establecer intervenciones efectivas y oportunas de las personas afectadas. Urge la asistencia médica para la atención de familias afectadas”, añadió.