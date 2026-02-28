Panamá, 28 de febrero del 2026

    Ataques

    Llega a Israel una sexta oleada de misiles lanzados por Irán

    EFE
    Tirat Hacarmel (Israel), 28/02/2026.- Israelíes son evacuados de un edificio que fue alcanzado por un misil lanzado desde Irán, en Tirat Hacarmel, cerca de Haifa, Israel, el 28 de febrero de 2026. EFE/EPA/ATEF SAFADI

    El Ejército israelí alertó de una sexta oleada de misiles lanzados por Irán contra su territorio, tras lo que sonaron de nuevo las alarmas en el centro del país, incluyendo Jerusalén y Tel Aviv, y se escucharon intercepciones.

    “Hace poco, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están operativos para interceptar la amenaza”, avisó el Ejército a las 14.21 hora local (12.21 GMT) en un comunicado, el sexto enviado en este sentido este sábado.

    Tras el sonido de las alarmas, se pudieron escuchar explosiones de aparentes intercepciones en los cielos de Jerusalén.

    Hasta el momento, el Ejército ha alertado de seis andanadas de misiles, la primera de ellas a las 10.09 hora local, tras lo que ha habido otras a las 10.24, 10.37, 12.29 y 13.05 horas.

    A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

    Los servicios de emergencias israelíes sólo han informado por el momento de un herido leve por el impacto de un misil iraní en un edificio residencial en Haifa (norte), ciudad que fue objetivo de múltiples ataques en la llamada guerra de los doce días del pasado junio, al albergar infraestructuras críticas y una refinería.

    EFE no ha podido verificar de forma independiente el alcance de los posibles impactos y la censura militar israelí exige a los medios evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles.

    EFE

    Agencia de noticias

