Panamá, 26 de junio del 2026
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    Llega a Venezuela la ayuda de Estados Unidos para dar asistencia por los terremotos

    EFE
    Llega a Venezuela la ayuda de Estados Unidos para dar asistencia por los terremotos
    La Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó que el primer cargamento aéreo con equipamiento especializado ya llegó a ese país tras los terremotos. Cortesía

    Estados Unidos anunció desde el despliegue de sus fuerzas militares para apoyar las “operaciones de socorro” en Venezuela a petición de sus autoridades, tras los devastadores terremotos de este miércoles.

    “Las autoridades interinas de Venezuela solicitaron formalmente asistencia estadounidense a raíz de los sucesos”, indicó un comunicado del Comando Sur.

    Su comandante, el general Francis L. Donovan, detalló que se han movilizado un buque de transporte anfibio, uno de combate, aviones de transporte así como plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria.

    “Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de los Estados Unidos, a los equipos de búsqueda y rescate y a los socios interinstitucionales estadounidenses mientras evalúan los daños, localizan a los heridos y entregan asistencia vital de emergencia”, detallaron las fuerzas estadounidenses.

    Estados Unidos aseguró que “continuará colaborando estrechamente con las autoridades interinas de Venezuela para planificar, coordinar y dirigir” las fuerzas armadas estadounidenses “en apoyo a las operaciones de socorro rápido en las zonas afectadas”.

    Este viernes 26 de junio la embajada de Estados Unidos en Venezuela informó que el primer cargamento aéreo con equipamiento especializado ya llegó a ese país para apoyar las labores de respuesta tras los terremotos.

    Detallaron que el material será utilizado por dos equipos estadounidenses de búsqueda y rescate, integrados por cerca de 80 especialistas cada uno, entre bomberos, médicos e ingenieros estructurales, además de 12 caninos entrenados para la localización de sobrevivientes entre los escombros.

    Según la representación diplomática, el personal y los equipos están siendo desplegados hacia las zonas más afectadas para incorporarse a las operaciones de emergencia tan pronto las condiciones lo permitan.

    EFE

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