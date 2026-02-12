Llegan a Cuba dos buques mexicanos cargados de alimentos en medio de las tensiones con Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Redacción - BBC News Mundo

Cuba recibió este jueves dos buques cargados con poco más de 800 toneladas de víveres que envió el gobierno de México como ayuda humanitaria para la población civil, según informó la Cancillería mexicana.

El cargamento llega en medio de la fuerte crisis económica que enfrenta Cuba y de las presiones de Estados Unidos para aislar al gobierno cubano de la ayuda de otros países, en especial del suministro de petróleo para su industria estatal.

Los cargamentos de víveres fueron enviados por México en dos buques de apoyo logístico de la Marina, el Papaloapan y el Isla Holbox, que atracaron la mañana de este jueves en el puerto de La Habana.

Según el reporte de la Cancillería, en el Papaloapan había alimentos como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal, en una carga de 536 toneladas.

En el Isla Holbox solo había unas 277 toneladas de leche en polvo. Y aún restan 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol por ser enviadas desde México en futuros embarques.

Ambos buques zarparon del puerto mexicano de Veracruz el pasado 8 de febrero, solo unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara una amenaza de incremento de aranceles para cualquier país que suministre petróleo a la isla.

Los buques zarparon de México el 8 de febrero. / SRE

México es uno de los pocos países que hasta enero había seguido enviando el combustible a la isla, que perdió su principal suministro de Venezuela luego de que EE.UU. lanzó una incursión militar en Caracas para detener al presidente Nicolás Maduro.

Desde entonces, México ha dicho que por razones humanitarias seguiría apoyando a Cuba, pero la presidenta Claudia Sheinbaum no ha aclarado si mantendrá los envíos de petróleo o solo se limitará al envío de víveres y otros productos de primera necesidad civil.

La Cancillería dijo que el envío que arribó este jueves se da “en cumplimiento a la tradición solidaria del pueblo de México con los pueblos de América Latina y a la instrucción de la presidenta, Claudia Sheinbaum”.

“México reafirma los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria. Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos”, añadió.

En total, México envió 814 toneladas de ayuda a Cuba. / SRE

“Es muy injusta la sanción”

Sheinbaum ha dicho que, antes de decidir si envía petróleo a Cuba, su gobierno analiza “cuál es el alcance” de la orden ejecutiva que proclamó el presidente Trump en contra del envío del combustible a la isla.

El 29 de enero, Trump firmó el decreto que amenaza con aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a Cuba, en represalia contra el gobierno cubano al que acusó de “desestabilizar la región” y de aliarse con adversarios de EE.UU. como Rusia, China e Irán y “grupos terroristas” como Hamás y Hezbolá.

Según explicó en ese momento el corresponsal de la BBC para Cuba, Will Grant, “al declarar un estado de emergencia por Cuba, el gobierno de Trump está argumentando, en la práctica, que el suministro energético de la isla es ahora una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos”.

Luego de la intervención en Venezuela del 3 de enero, el presidente estadounidense afirmó que Cuba estaba “lista para caer”, en la medida en que dejaría de recibir dinero del que fue su aliado más cercano durante décadas.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó a la amenaza contra otros países acusando a Trump de querer asfixiar la economía cubana y calificando de “fascista, criminal y genocida” a su gobierno.

Sheinbaum ha dicho que “es muy injusta esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba, muy injusta, no está bien, porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo”.

“Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca. Entonces, nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo, porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto, muy injusto”, añadió.

Cuba produce menos de la mitad del petróleo que necesita para sostener a todo el país. / Reuters

Fuentes expertas calculan que Cuba necesita unos 110.000 barriles de petróleo al día, y produce por su cuenta aproximadamente 40.000, por lo que depende en gran medida del que recibe del exterior.

En el mejor momento de la alianza entre el presidente venezolano Hugo Chávez y el líder cubano Fidel Castro, a inicios de los 2000, la isla recibía unos 100.000 barriles al día de Venezuela.

La situación ahora es muy diferente.

Según los datos de Kpler publicados en The Financial Times, en lo que va de 2026 Cuba ha recibido un envío, proveniente de México, de 84.000 barriles de petróleo (lo que equivale a menos de 3.000 diarios).

La escasez se ha agravado, por supuesto, por el hecho de que, una vez que Trump tomó el control del petróleo de Venezuela, la isla dejó de recibir envíos desde el país sudamericano.

Y desde la amenaza arancelaria de Trump no se ha conocido si México ha enviado otros buques petroleros a la isla.

Un mexicano, Antonio del Conde Pontones, fue el piloto del yate Granma que llevó a los Castro y los otros guerrilleros a su desembarco revolucionario en Cuba.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.