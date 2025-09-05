Llegan a Panamá aeronaves de Estados Unidos en medio de tensiones entre Washington y Caracas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (Senan) informó que, en el marco del ejercicio multinacional Panamax Alpha – Fase II, estarán desplegadas en territorio panameño cinco aeronaves de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-B) del Comando Sur de Estados Unidos, entre el 5 y el 15 de septiembre.

El contingente incluye dos helicópteros UH-60 Black Hawk y tres CH-47 Chinook, que realizarán operaciones de entrenamiento y apoyo humanitario en coordinación con el SENAN, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras.

De acuerdo con las autoridades panameñas, estos ejercicios buscan fortalecer las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del Estado, especialmente en la protección del Canal de Panamá, infraestructura estratégica para el comercio mundial.

La presencia de las aeronaves estadounidenses en Panamá se produce en medio de un clima de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, país que en repetidas ocasiones ha criticado los despliegues militares de Washington en la región.

Estados Unidos ha desplegado tropas, buques portamisiles, y además aeronaves en el Caribe, en lo que ha denominado una movilización para contrarrestar el narcotráfico procedente de Venezuela. Varios buques portamisiles de Estados Unidos han transitado por el Canal de Panamá, rumbo al Caribe cerca de las costas venezolanas.

Las autoridades panameñas han negado que la presencia en el istmo de las naves estadounidenses tenga relación con lo que pasa en el Caribe.

Según el comunicado del Senan, Panamax, es uno de los principales ejercicios de cooperación militar en el continente, reúne cada año a fuerzas armadas y de seguridad de distintos países como Colombia, con el propósito de reforzar la coordinación en escenarios de defensa, seguridad y asistencia humanitaria.