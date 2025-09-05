Panamá, 05 de septiembre del 2025

    Llegan a Panamá aeronaves de Estados Unidos en medio de tensiones entre Washington y Caracas

    Juan Manuel Díaz
    El contingente incluye dos helicópteros UH-60 Black Hawk y tres CH-47 Chinook. Foto de archivo de otra de las operaciones recientes de Panamax.

    El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (Senan) informó que, en el marco del ejercicio multinacional Panamax Alpha – Fase II, estarán desplegadas en territorio panameño cinco aeronaves de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-B) del Comando Sur de Estados Unidos, entre el 5 y el 15 de septiembre.

    Estados Unidos movilizó el buque portamisiles Lake Erie por el Canal de Panamá rumbo al Caribe, cerca de VenezuelaMemorándum en acción: buques y militares de Estados Unidos en Panamá

    El contingente incluye dos helicópteros UH-60 Black Hawk y tres CH-47 Chinook, que realizarán operaciones de entrenamiento y apoyo humanitario en coordinación con el SENAN, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras.

    Imágenes helicópteros de Estados Unidos. Archivo LP Elysée Fernández

    De acuerdo con las autoridades panameñas, estos ejercicios buscan fortalecer las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del Estado, especialmente en la protección del Canal de Panamá, infraestructura estratégica para el comercio mundial.

    Helicópteros, y fuerzas terrestres se despliegan en distintas regiones para reforzar la seguridad del Canal. Archivo

    La presencia de las aeronaves estadounidenses en Panamá se produce en medio de un clima de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, país que en repetidas ocasiones ha criticado los despliegues militares de Washington en la región.

    Estados Unidos ha desplegado tropas, buques portamisiles, y además aeronaves en el Caribe, en lo que ha denominado una movilización para contrarrestar el narcotráfico procedente de Venezuela. Varios buques portamisiles de Estados Unidos han transitado por el Canal de Panamá, rumbo al Caribe cerca de las costas venezolanas.

    Buque portamisiles USS Lake Erie (CG 70) que transitó la noche del viernes 29 de agosto por el canal de Panamá rumbo al caribe. EFE/ Bienvenido Velasco

    Las autoridades panameñas han negado que la presencia en el istmo de las naves estadounidenses tenga relación con lo que pasa en el Caribe.

    Según el comunicado del Senan, Panamax, es uno de los principales ejercicios de cooperación militar en el continente, reúne cada año a fuerzas armadas y de seguridad de distintos países como Colombia, con el propósito de reforzar la coordinación en escenarios de defensa, seguridad y asistencia humanitaria.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


