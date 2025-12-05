Panamá, 05 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    BLOQUEO AÉREO

    Llegan a Venezuela 172 migrantes repatriados desde Estados Unidos

    EFE
    Llegan a Venezuela 172 migrantes repatriados desde Estados Unidos
    El de este viernes es el segundo vuelo con migrantes que aterrizó esta semana en el país procedente de Estados Unidos. EFE

    Un avión proveniente de Estados Unidos con 172 migrantes venezolanos repatriados aterrizó este viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, pese al “bloqueo aéreo” denunciado por Venezuela en su contra, tras el aviso de las autoridades estadounidenses de “extremar la precaución” al sobrevolar este territorio y el sur del Caribe.

    +info

    El principal aeropuerto de Venezuela, sin vuelos de compañías extranjeras este viernesCopa Airlines mantendrá suspendidos los vuelos a Venezuela hasta el 12 de diciembre

    En una publicación en Telegram, el Ministerio de Interior de Venezuela precisó que llegaron 141 hombres, 26 mujeres, 2 niñas y 3 niños, todos provenientes de Phoenix, Arizona, en un vuelo gestionado por la aerolínea Eastern.

    Se trata, indicó, del vuelo número 97 en lo que va de año, en el marco del Plan Vuelta a la Patria, el programa de repatriación gestionado por el Estado venezolano.

    Asimismo, añadió que con este vuelo se superan los 18,000 venezolanos repatriados “de manera gratuita y voluntaria”.

    “El Gobierno Bolivariano reafirma una vez más su llamado permanente al diálogo y a la paz, exigiendo el cese inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales”, finalizó.

    La cartera de Estado dijo que este vuelo se logró “superando las obstrucciones derivadas del cierre ilegal del espacio aéreo venezolano”.

    El pasado sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse “cerrado en su totalidad”, un mensaje que Caracas repudió “con absoluta contundencia”.

    El despacho de Interior consideró la declaración de Trump como una medida “arbitraria y violatoria del derecho internacional” que, agregó, “busca disminuir la movilidad y la conectividad” del país suramericano.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Entrevista exclusiva: IATA revela cómo el aislamiento aéreo de Venezuela tendrá un fuerte impacto en la región. Leer más
    • Imputan a decana de la Unachi por presunto peculado y la separan del cargo. Leer más
    • Inicia la construcción del hospital para perros y gatos por $14.1 millones, adjudicado a la empresa que restaura la villa diplomática. Leer más
    • Aprehenden a funcionaria de la CSS que presuntamente cobraba por agendar citas en la Ciudad de la Salud. Leer más
    • Copa Airlines suspende vuelos desde y hacia Venezuela. Leer más
    • Operación Nodriza: aprehenden a padre de Dayra Caicedo, supuesto cabecilla de una red que trafica drogas. Leer más
    • Escuela para Padres del 2 al 5 de diciembre: requisito obligatorio para el Pase-U. Leer más