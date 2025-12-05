Llegan a Venezuela 172 migrantes repatriados desde Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un avión proveniente de Estados Unidos con 172 migrantes venezolanos repatriados aterrizó este viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, pese al “bloqueo aéreo” denunciado por Venezuela en su contra, tras el aviso de las autoridades estadounidenses de “extremar la precaución” al sobrevolar este territorio y el sur del Caribe.

En una publicación en Telegram, el Ministerio de Interior de Venezuela precisó que llegaron 141 hombres, 26 mujeres, 2 niñas y 3 niños, todos provenientes de Phoenix, Arizona, en un vuelo gestionado por la aerolínea Eastern.

Se trata, indicó, del vuelo número 97 en lo que va de año, en el marco del Plan Vuelta a la Patria, el programa de repatriación gestionado por el Estado venezolano.

Asimismo, añadió que con este vuelo se superan los 18,000 venezolanos repatriados “de manera gratuita y voluntaria”.

“El Gobierno Bolivariano reafirma una vez más su llamado permanente al diálogo y a la paz, exigiendo el cese inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales”, finalizó.

La cartera de Estado dijo que este vuelo se logró “superando las obstrucciones derivadas del cierre ilegal del espacio aéreo venezolano”.

El pasado sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse “cerrado en su totalidad”, un mensaje que Caracas repudió “con absoluta contundencia”.

El despacho de Interior consideró la declaración de Trump como una medida “arbitraria y violatoria del derecho internacional” que, agregó, “busca disminuir la movilidad y la conectividad” del país suramericano.