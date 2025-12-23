‘Los 4 de Guayaquil’: condenan a penas de prisión a 16 militares en Ecuador por la desaparición forzada de los menores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ayelén Oliva - BBC News Mundo

Hace un año, las autoridades en Ecuador confirmaron que los cuatro cuerpos que se habían encontrado incinerados y con señales de tortura cerca de una base militar correspondían a los de cuatro niños que salieron a jugar fútbol y nunca regresaron a sus casas.

Este lunes, un tribunal penal ecuatoriano condenó a 11 militares de la Fuerza Aérea a más de 34 años de prisión en calidad de autores directos de las desapariciones forzadas de los menores.

Además, otros cinco militares, que se acogieron a una cooperación eficaz o delación premiada, recibieron una condena de 30 meses de detención.

De acuerdo al tribunal, su colaboración fue relevante para el esclarecimiento de los hechos y para la reconstrucción de lo ocurrido tras la retención de los menores.

Un teniente coronel que estaba procesado como cómplice fue declarado inocente.

Dentro de su dictamen, el juez titular indicó que los uniformados incurrieron en el ocultamiento doloso de información. Es decir, hicieron un “pacto de silencio” sobre la aprehensión de los cuatro menores de edad en la noche del 8 de diciembre de 2024.

Los menores, de entre 11 y 15 años, desaparecieron en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, en medio de un operativo militar contra el crimen organizado ordenado por el presidente Daniel Noboa.

Protesta este lunes pidiendo justicia para los jóvenes asesinados. / Reuters

‘Un lugar peligroso y desolado’

Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y de sus amigos Nehemías Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, fueron detenidos durante un patrullaje nocturno.

Según declararon testigos, los jóvenes fueron golpeados, obligados a desnudarse y abandonados en Taura, una comunidad rural a unos 30 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea.

“La muerte de los menores fue producto de la situación de abandono en un lugar peligroso y desolado”, sostuvo el magistrado sobre el operativo de la llamada patrulla Tango Charlie.

Los restos calcinados de los menores fueron encontrados el 24 de diciembre de 2024 en la zona. La autopsia reveló la existencia de impactos de bala en al menos tres de las víctimas.

“La patrulla abandonó a los menores en ese sector”, argumentó el juez al leer la sentencia este lunes.

Además de las penas de prisión, a los militares se les impuso una multa de US$376.000 y una indemnización de US$10.000 para las familias de los menores. La sentencia también ordena la presentación de disculpas públicas en un medio de comunicación nacional y la realización de una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura, entre otras medidas.

Tras conocerse la sentencia, los abogados defensores de los militares podrán apelarla, con el argumento de que las pruebas no han sido contundentes y que los condenados dejaron a los menores con vida.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ecuador se pronunció tras conocerse la sentencia “con profundo respeto ante el dolor de las familias de las víctimas”.

“Hoy que la justicia se ha pronunciado, ratificamos nuestro respeto irrestricto a la ley y a la sentencia emitida”, declararon desde la institución en un comunicado.

