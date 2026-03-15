Los apagones afectarán este domingo hasta el 58% de Cuba por la crisis energética

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los apagones afectarán este domingo hasta el 58% de Cuba de manera simultánea en el horario de mayor consumo de energía, en la tarde-noche, de acuerdo con datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero ha elevado los apagones, paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social con protestas en distintos puntos de la isla.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario “pico” de esta jornada una capacidad de generación de 1,320 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3,050 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1,730 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1,760 MW.

Desde que Cuba comenzó a difundir regularmente estadísticas energéticas en 2022, la mayor tasa de déficit se registró el pasado viernes 7 de marzo, cuando un 68% de la isla quedó sin servicio eléctrico de manera simultánea.

Dos días antes se produjo un apagón masivo que dejó a seis millones de cubanos sin corriente en varias provincias -incluida La Habana- debido a una avería en una central termoeléctrica del oeste del país, considerada vital para el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Al igual que la víspera, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (cuando esta fuente es responsable del 40% del mix energético).

Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero de Estados Unidos (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan estas obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

De otro 40% del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno ha indicado que lleva desde enero completamente parada por la falta de combustible.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EUA. El Gobierno cubano destaca sobre todo al impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10,000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales.

Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años, incluidas las reportadas durante esta semana, en barrios de La Habana, Morón (centro) y Holguín (noreste).

La protesta en Morón, un municipio de la provincia Ciego de Ávila, tuvo lugar el viernes por la noche cuando varios centenares de personas se manifestaron golpeando cazuelas tras pasar más de un día sin corriente eléctrica en sus casas y por la escasez de alimentos en la isla, según informó el medio oficial Invasor.

Durante esa protesta escalaron las tensiones con incidentes violentos que concluyeron con la detención de al menos cinco personas, y algunos testimonios en redes sociales reportaron heridos.