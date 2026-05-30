Los colombianos, listos para ir a las urnas y votar por el sucesor del presidente Petro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las elecciones en el exterior para 1,4 millones de ciudadanos se iniciaron el pasado lunes.

Las autoridades colombianas ultiman este sábado los preparativos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en las que se elegirá al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro, y para las que están habilitados para votar 41.421.973 ciudadanos, incluidos los residentes en el exterior.

En el recinto ferial de Corferias, en Bogotá, el mayor centro de votación del país, funcionarios de la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, trabajaban en la mañana de este sábado en el montaje de los cubículos de cartón en los que los ciudadanos podrán votar.

“El material electoral ya está en todos los municipios de Colombia (...) no tenemos ninguna novedad que indique la necesidad de trasladar alguna mesa o puesto de votación durante la jornada de mañana”, manifestó el registrador nacional, Hernán Penagos.

Para estas elecciones la Registraduría adoptó el lema “Dale tu voto de confianza al proceso electoral”, en respuesta a las dudas que el presidente Petro y miembros de su partido, el Pacto Histórico, han sembrado sobre la transparencia de las elecciones alegando que no hay garantías de que el escrutinio no será alterado.

Ante las críticas de Petro, Penagos dijo esta semana que “no hay manera de que un software pueda difundir información diferente” a la registrada físicamente en las mesas de votación.

Las elecciones en el exterior para 1,4 millones de ciudadanos se iniciaron el pasado lunes y, según la Registraduría, de los 40.007.312 colombianos habilitados para votar mañana en el país, 20,5 millones son mujeres y 19,4 millones, hombres.

A lo largo y ancho del país fueron instaladas 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural, de cuya vigilancia y seguridad se ocuparán unos 248.000 miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía.

Once candidaturas en la disputa

De los trece candidatos que aparecen en el tarjetón electoral, solo once siguen en la carrera presidencial porque en las últimas semanas se retiraron el exministro Luis Gilberto Murillo y el exalcalde Carlos Caicedo, ambos de izquierda, para sumarse a la candidatura del senador Iván Cepeda, que lidera todas las encuestas de intención de voto.

“Mañana tenemos una cita con la historia, les hago la invitación a acudir masivamente a las urnas para fortalecer nuestra democracia”, dijo Cepeda hoy en un mensaje al país.

Sus mayores rivales son el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que aparece en segundo puesto, y la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, que está en tercer lugar.

Salvo una sorpresa mañana en la urnas, ninguno de ellos aparece en las encuestas con el caudal de votos suficiente para ganar en primera vuelta, para lo cual se necesita la mitad más uno de los votos en unas elecciones en las que la participación ronda el 54 %.

De confirmarse los pronósticos, será necesaria una segunda vuelta el próximo 21 de junio entre los dos más votados que, según las encuestas, serán el izquierdista Cepeda y el ultraderechista De la Espriella, cuya candidatura ha crecido de manera sostenida en las últimas semanas con un discurso populista.

El crecimiento de De la Espriella ha coincidido con los tropiezos de Paloma Valencia, que representa a una derecha moderada que en su intento de atraer al centro acabó perdiendo apoyos en el propio partido uribista al que pertenece, donde un sector radical optó por irse con el candidato de la ultraderecha.

Las elecciones tendrán una amplia supervisión de organismos nacionales e internacionales que, según la Registraduría, serán “uno de los principales mecanismos de acompañamiento y fortalecimiento de la democracia en el país”.

“En total, 26 organizaciones y misiones internacionales, con 1.500 observadores, harán seguimiento a la jornada electoral el próximo 31 de mayo”, aseguró el registrador Penagos.