Panamá, 12 de mayo del 2026

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    Serán controlados a diario

    Los cuatro canadienses del MV Hondius están en cuarentena y sin síntomas de hantavirus

    EFE
    Los cuatro canadienses del MV Hondius están en cuarentena y sin síntomas de hantavirus
    Personal de limpieza procede a desinfectar la zona de atraque del buque de cruceros MV Hondius y de desembarque de los pasajeros en el Puerto de Granadilla (Tenerife). EFE/Ramón de la Rocha

    Los cuatro ciudadanos de nacionalidad canadiense que viajaban en el MV Hondius y que regresaron el domingo a su país no presentan síntomas de hantavirus y permanecerán en cuarentena al menos durante 21 días, informaron este lunes las autoridades sanitarias nacionales.

    +info

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    Los cuatro canadienses fueron transportados a la provincia de Columbia Británica, en el oeste del país, tras desembarcar del MV Hondius el domingo en Tenerife (España), y permanecerán en cuarentena un mínimo de 21 días, periodo que podría ampliarse hasta 42, declaró la doctora Bonnie Henry, en una conferencia de prensa.

    “Los valoraremos sobre la marcha, dependiendo de cómo se sientan, de si alguno desarrolla síntomas y de los acontecimientos globales”, explicó Henry, directora de Salud Pública de Columbia Británica.

    Las autoridades canadienses no han querido identificar el lugar donde los cuatro canadienses, tres personas de más de 70 años y uno de más de 50 años, están aislados, pero dijeron que no es un hospital ni una instalación militar.

    Los cuatro individuos serán controlados a diario, para detectar síntomas de la enfermedad y garantizar su bienestar durante la cuarentena.

    En total, 11 personas están en cuarentena en Canadá en relación con el brote del MV Hondius.

    Además de los cuatro pasajeros del MV Hondius que llegaron el domingo a Canadá, otros dos canadienses que viajaron en el crucero y lo abandonaron antes de que se detectase el brote de hantavirus están aislados en la provincia de Ontario.

    Además, otras cinco personas están en cuarentena en el país y son individuos que pudieron entrar en contacto con casos conocidos de hantavirus.

    Entre ellos hay una persona que no reside en Canadá, pero que se encuentra aislada tras compartir un vuelo con un contagiado de hantavirus, reveló este lunes la ministra de Sanidad de Ontario, Sylvia Jones.

    EFE

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