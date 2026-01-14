(Actualizada: 3)"Los drones disparaban directamente y no importaba si la persona era manifestante o no": los duros testimonios desde Irán en medio de la violenta represión a las protestas

Equipo de verificación de información - Servicio persa de la BBC

Retratar lo que ocurrió el 8, 9 y 10 de enero en distintas ciudades de Irán es muy difícil, porque el acceso a internet y las comunicaciones telefónicas con el exterior fueron ampliamente interrumpidos.

Aun así, videos y relatos de personas que tienen acceso al internet satelital de Starlink llegaron a manos del servicio persa de la BBC.

La BBC no puede verificar de forma independiente estos relatos en las circunstancias actuales, pero el análisis en conjunto de los testimonios recibidos revela patrones y descripciones consistentes de la forma de actuar de las fuerzas de seguridad y el ambiente que domina en las ciudades.

El servicio persa de la BBC, para proteger la seguridad de sus fuentes, evita mencionar los nombres y otros datos personales de quienes proporcionaron estos relatos.

Línea gris / BBC

Un conjunto de relatos recibidos por el servicio persa de la BBC desde distintas ciudades de Irán da cuenta de una represión a gran escala, sin precedentes y que incluyó el uso de violencia letal contra manifestantes y ciudadanos del común.

Según testigos presenciales, se usaron municiones letales, drones, francotiradores, agentes vestidos de civil y unidades de la Guardia Revolucionaria para reprimir las protestas del jueves 8 y el viernes 9 de enero.

Estos son algunos de los testimonios recogidos por el servicio persa de la BBC.

"En cada callejón había dos o tres muertos"

Varios testigos en la ciudad de Fardis (a unos 40 km al oeste de Teherán) afirmaron que el viernes, después de varias horas en las que no se veía a ninguna fuerza policial en las calles, fuerzas vinculadas a la Guardia Revolucionaria atacaron de repente a los manifestantes en parques y callejones.

Según uno de los testigos, hombres "con la ropa y las motocicletas características de Ansar" (unidades motorizadas de la Guardia Revolucionaria que intervienen en protestas) dispararon directamente con armas de guerra.

La misma fuente afirmó que los agentes armados "entraron en los callejones con vehículos particulares y dispararon desde dentro de los autos contra la gente".

"En cada callejón había dos o tres muertos", subrayó.

Según fuentes locales, las fuerzas de la Guardia Revolucionaria se concentraron en tres puntos principales de la ciudad, y dispararon contra manifestantes, conductores e incluso transeúntes, "sin que importara en qué situación se encontraran".

Dos videos que circularon en redes sociales mostraban cuerpos con heridas de bala, aparentemente relacionados con las protestas del jueves.

En uno estos, una persona cuya voz es lo único que se escucha dice: "Hoy, 8 de enero, miren lo que hicieron con la gente en Fardis. Son las nueve de la noche; mataron a la gente con munición real".

En los dos videos se ve a entre ocho y diez personas tendidas en el suelo con un sangrado intenso, y hasta ahora no se sabe qué ocurrió posteriormente con ellas.

Algunas fuentes locales estiman que el número de fallecidos en Fardis podría haber llegado a cientos y afirman que los cuerpos no fueron retirados de los callejones hasta la mañana siguiente.

Desde el jueves 8 de enero, se registran protestas sin precedentes contra el gobierno de la República Islámica de Irán. / Getty Images

Por su parte, testigos en Teherán y Karaj dijeron al servicio persa de la BBC que las fuerzas de seguridad dispararon contra la gente desde puentes y azoteas de edificios.

Según uno de ellos, los agentes apuntaban a las personas con láseres y "si corrías, no te perseguían, pero si te detenías y coreabas consignas, abrían fuego".

Ese mismo testigo añadió que en las calles quedaron casquillos de balas, a pesar de que las fuerzas de seguridad procuraron recogerlos.

Algunas fuentes locales y testigos presenciales mencionaron cifras de fallecidos que van desde algunos miles hasta decenas de miles.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó que hasta el momento había logrado confirmar la muerte de 2.571 personas.

Ese total incluiría 2.403 manifestantes, 147 personas afiliadas al gobierno, 12 personas menores de 18 años y nueve civiles no manifestantes.

La BBC no ha podido verificar de manera independiente estos datos por el momento, y las autoridades tampoco han ofrecido números oficiales y transparentes.

Morgues desbordadas

Un grupo de personas busca entre los cuerpos en la morgue de Kahrizak para identificar a sus seres queridos. / Vahid Online

Una fuente informada le dijo al servicio persa de la BBC que en la madrugada del viernes entre 180 y 200 cuerpos fueron trasladados a una morgue en la ciudad de Mashhad (al nordeste del país, cerca de la frontera con Turkmenistán) y enterrados rápidamente.

Según esta fuente, la mayoría presentaba heridas graves en la cabeza.

Otra persona que acudió al instituto forense de Kermanshah (en el oeste) para identificar a un familiar, afirmó haber visto allí alrededor de 200 cuerpos.

Algunos testigos denunciaron que los cadáveres estaban "apilados" y muchos no estaban siendo entregados a las familias.

En el canal de Telegram del bloguero iraní Vahid Online se difundieron videos que mostraban un gran número de cuerpos en fundas negras y familias en duelo intentando identificar a sus seres queridos en el instituto forense de Kahrizak (cerca de Teherán). En otro video, se veía un camión descargando cadáveres allí.

Según los datos de una fuente confiable en Rasht (sobre la costa del mar Caspio), 70 cuerpos de personas fallecidas en las protestas del 8 de enero fueron trasladados al hospital Poursina de esa ciudad.

La misma fuente afirmó que la morgue del hospital no tenía capacidad para todos los cuerpos. También aseguró que agentes de seguridad exigían a las familias el pago de un "dinero por las balas" para entregarles los cuerpos de sus seres queridos.

También, un miembro del personal de salud de un hospital en el este de Teherán le dijo a la BBC que el 8 de enero se trasladaron allí alrededor de 40 fallecidos. Por razones de seguridad, no se menciona el nombre del hospital.

Los medios dentro de Irán también informaron de la muerte de 100 miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas y afirmaron que los manifestantes —a quienes describieron como "agitadores"— incendiaron decenas de mezquitas y bancos en varias ciudades.

Videos verificados por el servicio persa de la BBC muestran que en distintos lugares también se incendiaron vehículos policiales y edificios gubernamentales.

"Un campo de batalla"

Casquillos de balas encontrados en el suelo tras los disparos de las fuerzas de seguridad en Lumar, cerca de la frontera con Irak. / UGC

Varias fuentes informaron del uso extendido de drones por parte de las fuerzas de seguridad para identificar y apuntar a los manifestantes.

"Los drones volaban constantemente sobre la gente. Disparaban directamente y no importaba si la persona era manifestante o simplemente estaba en la calle", relató una persona desde fuera de Teherán.

También, varios testigos afirmaron que se emplearon armas como fusiles Kalashnikov y que los disparos eran "directos y letales".

"Esto ya no era una protesta, era un campo de batalla; con la diferencia de que solo un lado tenía armas", afirmó uno de los testigos.

En prácticamente todos los relatos recibidos, se mencionó la interrupción o el grave deterioro del servicio de internet y de la telefonía móvil.

Algunos afirmaron que la única vía de comunicación disponible era el internet satelital de Starlink.

Otros expresaron preocupación por la posibilidad de que, al usar Starlink, las fuerzas de seguridad pudieran rastrear su ubicación.

Según los testigos, en muchas ciudades los teléfonos móviles solo funcionaban por la mañana y quedaban completamente desconectados a partir de la tarde.

Algunas personas aseguraban que ni siquiera era posible enviar mensajes de texto y que los únicos que recibían eran mensajes amenazantes del gobierno en los que se advertía a la población que no participara en las protestas.

Muchos afirmaron que después del viernes —al que se refieren como "el viernes sangriento"— se generó un miedo generalizado entre la población.

Según relataron, la presencia de gente en las calles disminuyó drásticamente, aunque los cánticos continúan desde dentro de las casas y las azoteas.

Uno de los testigos comentó: "Ahora salir significa caminar hacia la muerte".

