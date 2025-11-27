Los Labubus debutan en el desfile de Acción de Gracias de Nueva York

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Labubus, los populares juguetes producidos por la empresa china Pop Mart, debutaron este jueves 27 de noviembre en el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York, al que pusieron banda sonora artistas como Cynthia Erivo o KPop Demon Hunters.

La carroza que transportaba a dos de estas gigantescas figuras, bautizadas como Labubu y Mokoko -el primero de color marrón y el segundo con pelaje rosa y nariz en forma de corazón- se paseó entre las calles de la Gran Manzana bajo el lema ‘Friendsgiving in Pop City’.

Labubu abrazaba a un rascacielos de regalos mientras Mokoko permanecía sentado sobre un regalo gigante, y ambos estuvieron acompañados por un grupo de pequeños Labubus distribuidos a lo largo de la carroza.

Estos juguetes, que se comercializan principalmente en cajas sorpresa, han ganado popularidad en el último año, no solo entre los más pequeños sino también entre jóvenes que los usan como complemento en sus bolsos, llaveros o mochilas.

Al igual que ellos, el ‘demogorgon’, el monstruo de la serie ‘Stranger Things’, también hizo su debut en el popular desfile, dentro de una estructura y rodeado de “científicos” que custodiaban a la criatura.

Al ‘demogorgon’ le seguía un grupo de jóvenes en bicicleta imitando a los protagonistas de la serie, que acaba de estrenar su quinta y última temporada en la plataforma Netflix.

En el desfile, organizado cada año por la cadena Macy’s, no faltaron personajes tradicionales como Bob Esponja, Spider-Man, Santa Claus, un gran ‘Buzz Lightyear’ flotante o, por supuesto, el pavo de Acción de Gracias.

En total, el evento, al que se acercaron como cada año miles de personas, contó con 34 globos y 28 carrozas.