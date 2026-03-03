Los mapas que muestran el impacto en Medio Oriente del conflicto entre Israel y Estados Unidos e Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Redacción - BBC News Mundo

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán continúa por cuarto día consecutivo.

Israel afirmó que el martes se lanzaron “numerosas municiones” sobre la Oficina Presidencial y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Teherán, pocas horas después de lanzar nuevos ataques en Líbano y ampliar su operación terrestre en el país para atacar objetivos de Hezbolá.

Hezbolá había lanzado cohetes y drones contra Israel tras el bombardeo que mató al líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

En Riad, funcionarios sauditas dijeron durante la noche que la embajada estadounidense fue alcanzada por dos drones iraníes, lo que causó daños limitados. Los ataques israelíes también han continuado en Irán.

La Media Luna Roja iraní afirma que 787 personas han muerto en la operación estadounidense-israelí en Irán. Seis militares estadounidenses han muerto desde que comenzó el conflicto, según el Mando Central de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido desde entonces que las operaciones de combate continuarán con “toda su fuerza” hasta que se alcancen todos los objetivos de Washington.

Mapa que muestra los ataques en Teherán / BBC

¿Dónde han atacado Israel y Estados Unidos?

El ejército israelí anunció extensos ataques conjuntos con Estados Unidos durante el fin de semana, destruyendo las defensas aéreas en el oeste y centro de Irán.

Videos verificados de la capital iraní, Teherán, mostraron grandes columnas de humo elevándose sobre la ciudad el sábado.

BBC Verify obtuvo imágenes satelitales tomadas esa mañana, que mostraban daños significativos en parte del complejo de la Casa del Liderazgo, la oficina del ayatolá Jamenei.

El ejército israelí afirmó que sus ataques contra Teherán se habían dirigido contra reuniones de altos cargos políticos y de seguridad.

BBC Verify ha confirmado hasta el momento evidencia visual de ataques en 13 lugares diferentes de Teherán, además de otras 12 ciudades de Irán.

Mapa que muetsra los ataques en Irán / BBC

Al menos 153 personas murieron el sábado en una escuela de niñas en Minab, en el sur del país, tras ser alcanzada por tres misiles, según informaron medios estatales iraníes. La BBC no ha podido verificar esta información de forma independiente.

Bases militares fueron atacadas en Kermanshah y Tabriz, así como instalaciones navales iraníes en Konarak, en el sur del Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las fuerzas estadounidenses hundieron 10 buques de guerra iraníes y destruyeron en gran medida su cuartel general.

Israel ha ampliado sus operaciones al Líbano, donde tiene como objetivo a Hezbolá, el grupo militante que lleva mucho tiempo recibiendo el apoyo de Irán. El martes por la noche, funcionarios israelíes afirmaron que las tropas habían entrado en Líbano y estaban tomando “zonas estratégicas” con el fin de evitar ataques contra las comunidades fronterizas israelíes.

La medida se produjo después de que Israel anunciara el lunes que estaba llevando a cabo ataques tanto en Irán como en Líbano, tras el lanzamiento de misiles por parte de Hezbolá durante la noche sobre Haifa.

El ataque aéreo israelí tuvo como objetivo el bastión de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut y las zonas cercanas al aeropuerto de la ciudad, así como objetivos en el sur de Líbano. Las explosiones en la ciudad continuaron durante la mañana del martes.

¿Dónde ha atacado Irán?

Mapa de los sitios que ha atacado Irán / BBC

Irán ha respondido con ataques contra bases israelíes y estadounidenses en la región, y se le ha atribuido la responsabilidad de ataques aéreos contra países del Golfo.

El martes por la noche, funcionarios sauditas informaron que la embajada de Estados Unidos en Riad había sido atacada por dos drones, lo que causó daños menores y provocó un pequeño incendio.

Se reportaron nuevos ataques iraníes contra una importante planta de gas en Qatar, donde el Ministerio de Defensa declaró posteriormente haber derribado dos aviones iraníes, siete misiles y cinco drones.

En los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que incluye los destinos turísticos de Dubái y Abu Dhabi, tres personas murieron y varias resultaron heridas, según informó el Ministerio de Defensa el domingo.

El Ministerio de Salud de Kuwait informó de una muerte el domingo. La base aérea Ali Al-Salem fue atacada por varios misiles balísticos que fueron interceptados con éxito, según las autoridades.

El ejército del país derribó el lunes tres aviones de combate estadounidenses en “lo que parece ser un incidente de fuego amigo”, según informó el Mando Central de Estados Unidos. Los seis tripulantes se eyectaron sin problemas y han sido rescatados, según la misma fuente.

En la vecina Irak, tres drones fueron derribados el lunes sobre el aeropuerto de Irbil, que alberga a las tropas de la coalición liderada por EE.UU.

El Centro Nacional de Comunicaciones de Baréin informó el sábado que el centro de servicios de la Quinta Flota de la Marina de EE.UU. había sido “objeto de un ataque con misiles”.

También en Baréin, un video verificado, filmado desde un vehículo en movimiento, muestra el momento en que impacta un misil. A continuación se produce una explosión que lanza fragmentos y escombros por los aires.

El domingo por la noche, un ataque con drones contra la base naval estadounidense provocó un gran incendio, según informó un funcionario a la BBC, pero no se registraron víctimas.

Cuatro personas han resultado heridas por los ataques iraníes en Baréin, añadió el funcionario.

Bases militares de EE.UU. en Medio Oriente / BBC

En Arabia Saudita, el incendio en la refinería de Ras Tanura, gestionada por la petrolera estatal del país, Aramco, quedó controlado el lunes tras la interceptación de dos drones, según informaron las autoridades.

Las autoridades de Jordania, país fronterizo con Israel, afirmaron que sus fuerzas armadas habían derribado misiles balísticos dirigidos contra su territorio.

La agencia estatal de noticias de Omán informó el domingo de que el puerto comercial de Duqm había sido atacado por dos drones, que causaron heridas a un trabajador.

¿Qué pasó en Chipre?

Mapa de la región / BBC

Un dron iraní se estrelló contra la base aérea militar britátinca RAF Akrotiri a medianoche (22:00 GMT del domingo), anunció el presidente chipriota, Nikos Christodoulides.

No se reportaron víctimas y la base sufrió daños mínimos, pero el Ministerio de Defensa de Reino Unido indicó que trasladaría a los familiares.

El lunes, un portavoz del gobierno chipriota informó que otros dos drones que se dirigían hacia la RAF Akrotiri habían sido interceptados.

¿Cómo afecta el conflicto a la economía global

Mapa de la región / BBC

Los precios mundiales del petróleo y el gas subieron drásticamente el lunes, con productores, aseguradoras y navieras afectados por la guerra y el cierre del Estrecho de Ormuz.

El precio del gas europeo se disparó más de un 30% después de que Qatar Energy, el mayor productor mundial de gas natural licuado (GNL), anunciara la suspensión de su producción.

Qatar suministra alrededor de una quinta parte del suministro mundial de GNL.

En los últimos dos días se han registrado varios ataques a buques en el Estrecho.

