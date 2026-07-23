Los más de 100 millonarios en Reino Unido que le piden al nuevo primer ministro que les suba los impuestos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Faarea Masud - Reportera de Negocios, BBC News

Millonarios como el exfutbolista Gary Lineker y el productor de música Brian Eno se dirigieron al nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, para pedirle que les suba los impuestos.

En una carta abierta, 120 británicos adinerados le dijeron a Burnham: “Podemos pagarlo. No hablamos de impuestos más altos para quienes se levantan cada día y van a trabajar para ganarse la vida, sino para los más ricos, cuyos ingresos provienen de la riqueza que poseen”.

Organizada por Patriotic Millionaires (Millonarios Patriotas), la carta dice que eso llevaría a una sociedad más igualitaria y llama a una “devolución de la riqueza y el poder desde los más ricos”.

Las personas ya pueden aportar dinero o acciones voluntariamente al Tesoro a través de un sistema de donaciones.

La líder conservadora Kemi Badenoch dijo que el deportista Lineker “es más que bienvenido a pagar más impuestos, puede extender un cheque al Tesoro, nadie se lo impide”.

El músico Brian Eno afirmó que el sistema tributario de Reino Unido es generoso con los ricos. / Getty Images

Los Millonarios Patriotas apoyan un impuesto del 2% sobre las fortunas superiores a los US$13 millones (10 millones de libras esterlinas).

“Los millonarios somos un grupo patriota”, afirma la carta. “Amamos este país y queremos que prospere”.

Y añade: “Pero el éxito requiere inversión, y una fuente primordial de capital sin explotar reside en nuestro interior, un potencial que aún no está sujeto a impuestos”.

Entre los demás firmantes figuran el guionista de la película Notting Hill, Richard Curtis, y Ian Gregg, exdirector general de Greggs e hijo del fundador de la cadena de panaderías.

La escritora escocesa de novela negra Val McDermid y el exoperador financiero convertido en activista por la igualdad Gary Stevenson también firmaron la carta.

La secretaria jefe del Tesoro, Emma Reynolds, afirmó que vería con buenos ojos que los millonarios británicos aumentaran la cantidad de impuestos que pagan, pero indicó que cualquier cambio importante se anunciaría durante la presentación del presupuesto.

“Me alegra que la gente con recursos diga que quiere pagar más. Pueden pagar más”, dijo, y señaló el enlace para donaciones al Tesoro.

“Un poco más”

El renovado llamamiento a favor de impuestos más altos para los ricos se produce tras una campaña similar en años anteriores.

Cuando Lineker, que anteriormente fue el presentador mejor pagado de la BBC, le preguntó al respecto unos días antes de convertirse en primer ministro, Burnham no descartó un impuesto sobre el patrimonio.

Sugirió que tal vez tenga que “pedir un poco más” de impuestos en algún momento.

Lineker cobraba alrededor de US$1,73 millones al año antes de dejar la BBC. Se estima que su fortuna asciende a unos US$40 millones.

La última iniciativa de los Millonarios Patriotas afirma que existe la “necesidad de adoptar un nuevo tipo de descentralización de la riqueza y el poder, desde los más ricos para reinvertir en nuestro mayor activo en cada región”.

Añadió que, según su propia encuesta, la mayoría de los millonarios desean un impuesto más alto sobre sí mismos.

El exfutbolista Gary Lineker se encuentra entre los firmantes. / Getty Images

“Quedan algunas personas con una mentalidad económica anticuada y otras pocas desesperadas por aferrarse a cada centavo... Quienes no pueden ver más allá de su propio interés no tienen cabida en el diseño de una Gran Bretaña para el futuro”, dice la carta.

El músico Brian Eno declaró a BBC Radio Lincolnshire que el sistema tributario es “muy generoso con los ricos”.

“Si eres rico, no pagas muchos impuestos, sino que contratas a un grupo de contadores muy listos que de alguna manera te libran de ellos”, dijo.

También desestimó la idea de que muchos millonarios decidan abandonar Reino Unido si se les grava demasiado.

“Esa es la historia que siempre han contado los ricos para evitar esto, pero en realidad la gente no se va tanto”.

“Por supuesto que algunas personas lo harán”, dijo, pero añadió que la gente no necesariamente abandona otros países con impuestos elevados, como las naciones de Escandinavia.

Insistió en que la mayoría de sus pares en el mundo financiero sí quieren ver mejores carreteras y escuelas, que no les gusta ver a personas viviendo en la pobreza extrema y que muchos apoyan económicamente a organizaciones comunitarias.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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