Los miles de adoptados por padres estadounidenses que ahora temen ser deportados a pesar de llevar décadas en Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

George Wright - BBC News

Shirley Chung tenía apenas un año cuando fue adoptada por una familia estadounidense en 1966.

Nacida en Corea del Sur, su padre biológico era militar estadounidense y regresó a casa poco después del nacimiento de Shirley. Incapaz de afrontar la situación, su madre biológica la dejó en un orfanato en Seúl, la capital surcoreana.

“Nos abandonó, es la forma más amable de decirlo”, comenta Shirley, ahora de 61 años.

Alrededor de un año después, Shirley fue adoptada por una pareja estadounidense que la llevó a Texas.

Shirley creció llevando una vida similar a la de muchos jóvenes estadounidenses. Fue a la escuela, obtuvo su licencia de conducir y trabajó como camarera. “Vivía la vida como cualquier adolescente estadounidense de los 80.

“Soy una hija de los 80”, dice Shirley, quien tuvo hijos, se casó y se convirtió en profesora de piano. La vida transcurrió durante décadas sin que tuviera motivos para dudar de su identidad estadounidense.

Pero en 2012, su mundo se derrumbó.

Perdió su tarjeta de la Seguridad Social y necesitaba un duplicado. Pero cuando acudió a la oficina local de la Seguridad Social, le dijeron que debía demostrar su estatus migratorio. Finalmente, descubrió que no tenía la ciudadanía estadounidense.

“Tuve una crisis nerviosa al enterarme de que no era ciudadana”, dice.

Casos similares

Shirley no es la única. Se estima que entre 18.000 y 75.000 personas adoptadas en Estados Unidos carecen de ciudadanía. Algunas personas adoptadas internacionalmente quizás ni siquiera sepan que no tienen la ciudadanía estadounidense.

Decenas de personas adoptadas han sido deportadas a sus países de origen en los últimos años, según el Centro Legal de Derechos de las Personas Adoptadas. Un hombre nacido en Corea del Sur y adoptado de niño por una familia estadounidense —y que luego fue deportado a su país de origen debido a sus antecedentes penales— se suicidó en 2017.

Las razones por las que tantas personas adoptadas en EE.UU. no tienen la ciudadanía son diversas. Shirley culpa a sus padres por no haber completado la documentación necesaria cuando llegó al país. También culpa al sistema escolar y al gobierno por no haberle informado de que no tenía la ciudadanía.

“Culpo a todos los adultos en mi vida que simplemente se desentendieron del asunto y dijeron: “Ya está aquí en EE.UU., todo irá bien”.

“¿De verdad? ¿Voy a estar bien?”.

Otra mujer, que solicitó el anonimato por temor a llamar la atención de las autoridades, fue adoptada por una pareja estadounidense de origen iraní en 1973, cuando tenía 2 años.

Criada en el medio oeste de EE.UU., sufrió racismo, pero en general tuvo una infancia feliz.

“Me adapté a mi vida, siempre convencida de que era ciudadana estadounidense. Eso fue lo que me dijeron. Y sigo creyendo eso hoy”, afirma.

Pero todo cambió cuando, a los 38 años, intentó obtener un pasaporte y descubrió que las autoridades de inmigración habían extraviado documentos cruciales que respaldaban su solicitud de ciudadanía.

Esto ha complicado aún más sus sentimientos en torno a la identidad.

“Personalmente, no me considero inmigrante. No llegué aquí como inmigrante con un segundo idioma, una cultura diferente, familiares distintos, vínculos con el país donde nací… mi cultura fue borrada”, declara.

“Te dicen que tienes estos derechos como estadounidense: votar y participar en la democracia, trabajar, estudiar, formar una familia, tener libertades; todas esas cosas que tienen los estadounidenses.

“Y de repente empezaron a meternos en la categoría de inmigrantes, simplemente porque nos excluyeron de la legislación. Todos deberíamos haber tenido los mismos derechos de ciudadanía, ya que así se prometió en las políticas de adopción”.

Ley de Ciudadanía infantil

Durante décadas, las adopciones internacionales aprobadas por tribunales y agencias gubernamentales no garantizaban automáticamente la ciudadanía estadounidense. En ocasiones, los padres adoptivos no lograban obtener el estatus legal ni la ciudadanía por naturalización para sus hijos.

La Ley de Ciudadanía Infantil del año 2000 supuso un avance para corregir esta situación, al otorgar la ciudadanía automática a los adoptados internacionalmente. Sin embargo, la ley solo abarcaba a los adoptados futuros o a quienes nacieron después de febrero de 1983. Quienes llegaron antes de esa fecha no obtuvieron la ciudadanía, dejando a decenas de miles de personas en un limbo legal.

Los activistas han estado presionando al Congreso para que elimine el límite de edad, pero estos proyectos de ley no han logrado ser aprobados por la Cámara de Representantes.

Algunas personas, como Debbie Principe, cuyos dos hijos adoptivos tienen necesidades especiales, han dedicado décadas a intentar obtener la ciudadanía para sus dependientes.

Principe adoptó a dos niños de un orfanato en Rumania en la década de 1990, tras verlos en “La vergüenza de una nación”, un documental sobre el abandono infantil en orfanatos después de la Revolución rumana de 1989, que conmocionó al mundo tras su emisión.

La denegación más reciente de la ciudadanía se produjo en mayo, seguida de una notificación que indicaba que, si no se apelaba la decisión en 30 días, tendría que entregar a su hija al Departamento de Seguridad Nacional, según declaró.

“Tendremos suerte si no los detienen y los deportan a otro país que ni siquiera es el suyo”, afirmó Principe.

Estos temores de los adoptados y sus familias se han intensificado aún más desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, con la promesa de expulsar “inmediatamente a todos los extranjeros que entren o permanezcan en violación de la ley federal”.

Aumento de deportaciones

El mes pasado, el gobierno de Trump declaró que “dos millones de inmigrantes indocumentados abandonaron EE.UU. en menos de 250 días, incluyendo aproximadamente 1,6 millones que se autodeportaron voluntariamente y más de 400.000 deportaciones”.

Si bien muchos estadounidenses apoyan las deportaciones de inmigrantes indocumentados, algunos incidentes han generado indignación.

En un caso, 238 venezolanos fueron deportados por EE.UU. a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Fueron acusados de pertenecer al grupo Tren de Aragua, a pesar de que la mayoría no tenía antecedentes penales.

El mes pasado, funcionarios estadounidenses detuvieron a 475 personas —más de 300 de ellas ciudadanos surcoreanos— que, según afirmaron, trabajaban ilegalmente en la planta de baterías de Hyundai, uno de los mayores proyectos de inversión extranjera en Georgia. Los trabajadores fueron llevados esposados y encadenados a un centro de detención, lo que provocó indignación en su país de origen.

Organizaciones defensoras de los derechos de los adoptados afirman haber recibido una avalancha de solicitudes de ayuda desde el regreso de Trump, y algunos adoptados se han visto obligados a esconderse.

“Tras conocerse los resultados electorales, las solicitudes de ayuda se dispararon”, señaló Greg Luce, abogado y fundador del Centro Legal para los Derechos de los Adoptados, quien añadió que ha recibido más de 275 solicitudes.

La adoptada que llegó de Irán en la década de 1970 dice que ha empezado a evitar ciertas zonas, como su supermercado iraní habitual, y comparte una aplicación con sus amigos para que siempre sepan dónde está, por si la detienen.

“Al final, no les importa tu historia. No les importa que estés aquí legalmente y que sea solo un error administrativo. Siempre le digo a la gente que este simple papel prácticamente me ha arruinado la vida”, afirma.

“En lo que a mí respecta ahora mismo, me siento apátrida”.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a la solicitud de comentarios.

Voluntad política

A pesar de que las personas adoptadas han estado en un limbo legal durante décadas, Emily Howe, abogada de derechos civiles y humanos que ha trabajado con personas adoptadas en todo EE.UU. cree que es solo cuestión de voluntad política que debería unir a personas de todo el espectro político.

“Debería ser una solución sencilla: los niños adoptados deberían tener los mismos derechos que sus hermanos biológicos cuyos padres eran ciudadanos estadounidenses al momento de su nacimiento”, señala Howe.

“Los solicitantes tienen padres ciudadanos estadounidenses y ahora tienen entre 40 y 60 años. Estamos hablando de bebés y niños pequeños que fueron enviados al extranjero sin culpa alguna y admitidos legalmente bajo la política estadounidense”, añadió.

“A estas personas se les prometió literalmente que serían estadounidenses cuando tenían 2 años”.

Shirley desearía poder hablar con el presidente de EE.UU. para que ella y otras personas en su situación pudieran explicar sus historias.

“Le pediría que, por favor, tuviera algo de compasión. No somos inmigrantes ilegales”, dijo.

“Nos subieron a aviones cuando éramos bebés diminutos. Por favor, escuche nuestra historia y cumpla la promesa que EE.UU. le hizo a cada uno de los bebés que subieron a esos aviones: la ciudadanía estadounidense”.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.