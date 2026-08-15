Los obreros que descubrieron un tesoro de $10 millones en lingotes y monedas de oro sepultado en las paredes de una casa en Bélgica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Nick Beake - Corresponsal en Europa en Bruselas,; Maia Davies

Unos obreros que trabajaban en la renovación de una casa en Bélgica descubrieron un lote de oro valorado en unos US$10,4 millones sepultado entre las paredes de un sótano.

Según informan los medios locales, los obreros de la construcción se toparon con el tesoro oculto de lingotes y monedas de oro a principios de esta semana, cuando realizaban perforaciones para instalar nuevas tuberías de alcantarillado en la propiedad, situada en el este de Flandes.

El descubrimiento ha despertado interés sobre quién podría quedarse con el botín: tanto los constructores como la organización benéfica local propietaria de la vivienda tienen posibilidades de reclamarlo.

Se ha iniciado una investigación y la policía local advirtió a cualquiera que esté pensando en ir al lugar en busca de más tesoros, que la propiedad ha sido peinada por completo y el oro trasladado a un lugar seguro.

Los obreros desenterraron el tesoro mientras trabajaban en los cimientos del edificio. Entre ellos hay un joven de 18 años empleado durante el verano.

“Nuestra primera reacción fue de incredulidad y asombro”, declaró el estudiante, llamado Kobe, a la emisora pública belga VRT.

“Al principio pensé que eran monedas de 1 euro. Pero luego también vimos una pepita de oro allí. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que era algo más grande”.

Los agentes han trasladado el botín a un lugar seguro. / Policía Local de Dendermonde

“Eso sería un robo”

Poco después, alertaron a la policía sobre el hallazgo y explicaron que quedárselo para ellos no era una opción.

“Hay tantas monedas y lingotes que sería casi imposible”, declaró Mario, el encargado del lugar, a VRT.

“Además, eso sería un robo”.

Kobe coincidió: “9 millones de euros: eso simplemente no se puede ocultar”.

Actualmente, la propiedad pertenece a CAW Oost-Vlaanderen, que presta servicios de asistencia social en Dendermonde, una localidad flamenca de alrededor de 47.000 habitantes.

Su director, Geert Hillaert, dijo que su primera reacción fue de “sorpresa y asombro”, y agregó que esperaba que el botín pueda acabar usándose para apoyar el trabajo de la organización benéfica y satisfacer la “enorme necesidad que experimentamos a diario”.

La policía local instó al público a no visitar la obra en construcción en busca de tesoros.

El cuerpo policial local, que ha actualizado su foto de perfil de Facebook con la imagen de una moneda de oro, dijo que esperaba que el descubrimiento termine en “el lugar correcto” y cambie la vida de las personas.

Según la ley belga, el legítimo propietario tiene cinco años para reclamar el tesoro, aunque el fiscal local, que ha iniciado una investigación, dijo que aún se desconoce quién podría ser.

Si nadie se presenta, la ley civil establece que un tesoro escondido en la propiedad de otra persona debe dividirse entre quien lo encuentra y el dueño de la propiedad.

Sin embargo, esto solo se aplica si no se encuentra ninguna relación entre el botín y actividades delictivas.

Tanto la constructora como la organización benéfica se enfrentan ahora a una espera de hasta 1.823 días para que aparezca el propietario. Si nadie se presenta para reclamarlo, el silencio será, sin duda, oro.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.