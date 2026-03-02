Los precios del petróleo suben después de que 3 buques fueran atacados cerca del estrecho de Ormuz

Daniel Thomas y Ben Hatton

Al menos tres buques han sido atacados cerca del Estrecho de Ormuz en las últimas horas, mientras Irán continúa lanzando ataques en Medio Oriente en respuesta los bombardeos en curso contra la república islámica por parte de Estados Unidos e Israel.

Dos buques han sido alcanzados, y se informó que un “proyectil desconocido” explotó muy cerca de un tercero, según informó el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Irán ha advertido a los buques que no crucen el estrecho, por el que circula aproximadamente el 20% del petróleo y el gas del mundo.

El transporte marítimo internacional prácticamente se ha paralizado en la entrada del estrecho y los temores de interrupciones ya están haciendo subir los precios mundiales del petróleo, con el crudo Brent subiendo más de un 8% en las operaciones del lunes por la mañana en Asia.

Fotografía de archivo del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, que ahora se ha paralizado. / Getty Images

Múltiples incidentes

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó que tres petroleros del Reino Unido y Estados Unidos fueron alcanzados por misiles y se encuentran en llamas. El Reino Unido y Estados Unidos no han hecho comentarios.

La UKMTO informó que se han reportado múltiples incidentes de seguridad en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, y ha recomendado a los buques que “naveguen con precaución”.

Al menos 150 petroleros han fondeado en aguas abiertas del Golfo, más allá del estrecho de Ormuz, aunque algunos buques iraníes y chinos han pasado este domingo, según la plataforma de seguimiento de buques Kpler.

“Debido a las amenazas de Irán, el estrecho está prácticamente cerrado”, declaró Homayoun Falakshahi, de Kpler, a BBC News.

Los buques han tomado la precaución de no entrar, ya que los riesgos son demasiado altos y el coste de sus seguros se ha disparado.

Añadió que Estados Unidos probablemente intentaría proteger las rutas marítimas, lo que, de ser eficaz, evitaría un aumento repentino del precio del petróleo, pero que si el estrecho permanece cerrado durante un largo periodo, los precios podrían subir “muchísimo”.

La UKMTO informó que dos buques, que no identificó, fueron alcanzados por proyectiles desconocidos, lo que provocó incendios.

Y un proyectil desconocido “explotó muy cerca” de un tercero, añadió, señalando que la tripulación del buque, que tampoco identificó, se encontraba a salvo.

También se informó a la UKMTO de un cuarto incidente en la zona, que, según la empresa, implicó la evacuación de la tripulación, pero se desconoce la causa.

La empresa privada de seguridad marítima Vanguard Tech indicó que se habían reportado incidentes (que coinciden con los detalles proporcionados por la UKMTO) que involucraban a buques con bandera de Gibraltar, Palaos, Islas Marshall y Liberia.

El grupo danés de transporte de contenedores Maersk anunció el domingo en un comunicado que suspendería sus travesías por el estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez y que desviaría los buques alrededor del cabo de Buena Esperanza.

Irán e Israel lanzaron nuevos ataques aéreos el domingo, después de que el sábado los bombardeos estadounidenses e israelíes mataran al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y provocaran ataques de represalia contra varios países de Oriente Medio.

Se han reportado ataques en Dubái (EAU), Doha (capital de Qatar), Baréin y Kuwait.

El aumento del precio del petróleo es ‘inevitable’

Mapa que muestra la ubicación del estrecho de Ormuz. / BBC

El conflicto en marcha entre Estados Unidos, Israel e Irán ya está impactando el precio mundial del petróleo.

El crudo Brent y el petróleo ligero dulce Nymex subieron más de un 10% al abrir los mercados energéticos el lunes por la mañana en Asia, antes de perder parte de esas ganancias.

Al momento de escribir este artículo, el crudo Brent subía casi un 9%, a US$79,30 por barril, mientras que el Nymex subía alrededor de un 8,5 %, a US$72,70.

Algunos analistas han advertido que se podría superar los US$100 en caso de un conflicto prolongado.

El domingo, el grupo de países productores de petróleo OPEP+, que incluye a Arabia Saudita y Rusia, acordó aumentar su producción en 206.000 barriles diarios para amortiguar cualquier aumento de precios, pero algunos expertos dudan que esto sea de gran ayuda.

Edmund King, presidente de la Asociación del Automóvil de Reino Unido, advirtió que la interrupción podría impulsar los precios de la gasolina en todo el mundo.

“La agitación y los bombardeos en Medio Oriente seguramente serán un catalizador para interrumpir la distribución global del petróleo, lo que inevitablemente provocará subidas de precios”, afirmó.

“La magnitud y la duración de los aumentos en los precios de los combustibles dependen de la duración del conflicto”, advirtió.

