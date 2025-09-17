Panamá, 17 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    MONARQUÍA

    Los príncipes de Gales reciben a Trump en los terrenos del castillo de Windsor

    EFE
    Los príncipes de Gales reciben a Trump en los terrenos del castillo de Windsor
    Los príncipes de Gales recibieron este miércoles en los terrenos del castillo de Windsor, a las afueras de Londres, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump. Imagen tomada de X

    Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, recibieron este miércoles en los terrenos del castillo de Windsor, a las afueras de Londres, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, antes de iniciar formalmente la visita de Estado de dos días al Reino Unido.

    El presidente llegó a Windsor en el helicóptero Marine One procedente de la residencia del embajador de Estados Unidos en Londres, donde pasó la noche tras aterrizar el martes en el aeropuerto de Stansted.

    Los príncipes de Gales reciben a Trump en los terrenos del castillo de Windsor
    Los príncipes de Gales recibieron este miércoles en los terrenos del castillo de Windsor, a las afueras de Londres, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump. Imagen tomada de X

    El príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, y Catalina dieron la bienvenida a los Trump en el jardín amurallado de la finca de Windsor, antes de hacer juntos la corta distancia hasta Casa Victoria, donde fue recibido por los reyes Carlos III y Camila, con lo que dio comienzo a la visita de Estado.

    Por razones de seguridad, toda la ceremonia de bienvenida se celebra dentro de los terrenos del castillo de Windsor, así como en el patio central de esta fortaleza, donde el rey Carlos III y el presidente de Estados Unidos harán la inspección de rigor de la guardia real.

    Esta es la segunda visita de Estado de Trump al Reino Unido, tras la que hizo en 2019 durante su primer mandato.

    La presencia del mandatario republicano en territorio británico no está exenta de polémica ya que está prevista más tarde una manifestación en Londres contra Trump.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Representante de China para América Latina critica ‘injerencias externas’ y pide condiciones justas para inversiones en Panamá. Leer más
    • El cielo demanda talento: Panamá necesitará más de 4 mil trabajadores aeronáuticos en la próxima década. Leer más
    • La Presidencia destina $7.1 millones para ampliar y restaurar la villa diplomática. Leer más
    • El mismo contratista del hospital de mascotas se adjudicaría los trabajos de la villa diplomática. Leer más
    • Ranking QS 2026: Universidades de Panamá logran presencia mundial, pero quedan atrás. Leer más