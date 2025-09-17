Los príncipes de Gales reciben a Trump en los terrenos del castillo de Windsor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, recibieron este miércoles en los terrenos del castillo de Windsor, a las afueras de Londres, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, antes de iniciar formalmente la visita de Estado de dos días al Reino Unido.

El presidente llegó a Windsor en el helicóptero Marine One procedente de la residencia del embajador de Estados Unidos en Londres, donde pasó la noche tras aterrizar el martes en el aeropuerto de Stansted.

El príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, y Catalina dieron la bienvenida a los Trump en el jardín amurallado de la finca de Windsor, antes de hacer juntos la corta distancia hasta Casa Victoria, donde fue recibido por los reyes Carlos III y Camila, con lo que dio comienzo a la visita de Estado.

Por razones de seguridad, toda la ceremonia de bienvenida se celebra dentro de los terrenos del castillo de Windsor, así como en el patio central de esta fortaleza, donde el rey Carlos III y el presidente de Estados Unidos harán la inspección de rigor de la guardia real.

Esta es la segunda visita de Estado de Trump al Reino Unido, tras la que hizo en 2019 durante su primer mandato.

La presencia del mandatario republicano en territorio británico no está exenta de polémica ya que está prevista más tarde una manifestación en Londres contra Trump.