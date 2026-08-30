Los tres errores que lo delatan: cuentas oficiales de Nicolás Maduro publican supuestas imágenes inéditas del expresidente en prisión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las imágenes compartidas desde sus cuentas oficiales muestran un notable cambio físico, pero expertos y portales de verificación cuestionan su autenticidad.

Las redes sociales oficiales de Nicolás Maduro encendieron las alarmas internacionales este domingo 30 de agosto de 2026 al publicar dos fotografías inéditas del depuesto gobernante venezolano, supuestamente tomadas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn).

Acompañadas de un mensaje titulado “Pequeño regalo de amor y esperanza”, las imágenes representan el primer pronunciamiento visual atribuido al exmandatario desde su captura por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026.

Las instantáneas con fecha del 25 de junio de 2026 muestran a un Maduro sonriente, visiblemente cambiado: con una notable pérdida de peso, el cabello encanecido y vestido con un uniforme deportivo gris. En una de ellas, el detenido sonríe a la cámara mientras levanta sus manos haciendo la señal de la victoria.

Según el texto adjunto, tanto él como su esposa, Cilia Flores, se encuentran “firmes, serenos y confiados” a la espera de su juicio federal programado para junio de 2027.

Cuentas oficiales de Nicolás Maduro publican supuestas imágenes inéditas del expresidente en prisión. Cuenta de X

Alertas por inconsistencias de seguridad

A pesar de que las cuentas oficiales validadas difundieron el material, portales especializados en verificación de datos como Difúndeloya y diversos analistas digitales han catalogado las imágenes como falsas o altamente manipuladas.

Los expertos señalan tres incoherencias críticas que violarían directamente los estrictos reglamentos del Buró Federal de Prisiones (BOP) de los Estados Unidos:

Lentes de lectura civiles: Las prisiones federales de máxima seguridad prohíben el uso de anteojos personales no regulados por riesgo de contrabando. En su lugar, proveen monturas plásticas homologadas. Uso de reloj de pulsera: Ningún interno en aislamiento o custodia federal tiene permitido portar joyería o dispositivos que puedan ocultar componentes electrónicos o de comunicación. Zapatos con cordones: Como medida estricta de prevención de suicidios y agresiones corporales, las normativas federales prohíben cordones de calzado, exigiendo zapatos genéricos con cierres adhesivos o de tipo mocasín.

La incógnita del origen digital

Más allá de los indicios que sugieren el uso de Inteligencia Artificial (IA), la comunidad internacional cuestiona la viabilidad logística de la publicación. Al estar incomunicado y sin acceso a dispositivos tecnológicos dentro de su celda, la obtención de los archivos digitales abre dos únicas vertientes de análisis: las fotos fueron tomadas de manera clandestina por alguien con acceso directo a las salas de visita —burlando los detectores del penal— o se trata de una campaña coordinada de desinformación digital orquestada desde el exterior por su equipo político.

Hasta el momento, las autoridades del penal en Nueva York no han emitido una declaración formal respecto a la brecha de seguridad que representaría la autenticidad de estas fotografías.