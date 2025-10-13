Panamá, 13 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Medio Oriente

    Los últimos rehenes vivos liberados por Hamás ya están en territorio israelí

    EFE
    Los últimos rehenes vivos liberados por Hamás ya están en territorio israelí
    Familiares de los rehenes siguen por televisión la liberación de sus seres queridos. EFE

    Los últimos 13 rehenes vivos que mantenía Hamás en Gaza ya están en territorio israelí, confirmó el Ejército de Israel, con lo que ahora se abre la fase de entrega de los cuerpos de los 28 que quedan muertos en el enclave palestino.

    Tras su entrada en Israel, las fuerzas armadas los llevarán a la base militar de Reim, donde pasarán una primera revisión médica, y de ahí a uno de los tres hospitales designados para atenderlos y ubicados en las afueras de Tel Aviv.

    En otro comunicado, el Ejército informó de que tres de los siete liberados en una primera tanda ya están siendo conducidos al hospital Sheba: Eitan Mor y los hermanos Ziv Berman y Gali Berman.

    Los últimos liberados son: Nimrod Cohen (20), capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza; Rom Braslavski (21) y Bar Kupershtein (23), secuestrados mientras trabajaban en el festival de música Nova, y Evyatar David (24), Maxim Herkin (37), Elkana Bohbot (36), Segev Kalfon (27) y Yosef Haim Ohana (24), capturados también en este festival.

    También Matan Zangauker (25), raptado en su casa de Nir Oz junto a su pareja; los hermanos argentinos Ariel (28) y David Cunio (35), capturado el primero junto a su novia en el kibutz Nir Oz y el segundo en su casa junto a su esposa y sus hijas gemelas; Avinatan Or (32), cuya novia fue capturada y rescatada luego en junio de 2024, y Eitan Horn (38), argentino secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor.

    Tras su entrega a la Cruz Roja, las milicias de la Franja de Gaza ya no cuentan con ningún cautivo vivo en el enclave.

    Allí quedan aún 28 cadáveres, de los cuales Israel prevé que parte serán entregados este lunes. Las autoridades israelíes prevén que Hamás no entregará todos los cuerpos al no haber podido localizarlos, si bien no han detallado cuántas personas siguen desaparecidas.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Un arquitecto condenado en el caso Blue Apple participó en un recorrido por la villa diplomática, con las hijas del presidente. Leer más
    • Estos son los días libres de noviembre en Panamá por las fiestas patrias. Leer más
    • Madre e hijo colombianos intentan ingresar dinero sin declarar en Panamá. Leer más
    • Así buscan a Panamá en Google. Leer más
    • Fiscalía imputa cargos a cuatro estudiantes por no justificar el uso de fondos entregados como auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • Reasignaciones por $104 millones en el presupuesto para educación: UP, Unachi y UTP tendrían más recursos. Leer más
    • Tribunal rechaza amparo de la fiscalía en caso de vale digital. Leer más