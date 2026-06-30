Lucas Trejo, el futbolista argentino que perdió a su esposa y sus dos hijos en los terremotos en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Redacción - BBC News Mundo

La desesperada búsqueda del futbolista argentino Lucas Trejo por su esposa y sus dos hijos, desaparecidos tras los terremotos en Venezuela, tuvo un triste final.

Su mujer, Yanina Maranella, así como sus pequeños, Aarón y Ainhoa, fueron encontrados sin vida el fin de semana, informó el club Marítimo de La Guaira en el que milita Trejo.

“Directivos, entrenadores, jugadores, personal administrativo, operativo y administrativo del club pedimos a Dios por el descanso eterno de los familiares de Lucas Trejo. También seguimos orando por el rescate de otras víctimas de esta catástrofe en La Guaira”, dijo el club de la segunda división del fútbol de Venezuela.

Trejo estuvo buscando a su familia desde que el miércoles 24 de junio dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela e impactaron severamente el estado La Guaira.

El futbolista de 38 años contó primero en Instagram que su familia estaba en su casa en un edificio de Playa Grande, en la costa venezolana.

“Llevo dos días y ya el tercero buscándolos y no los encuentro”, le dijo el sábado a la cadena Telemundo.

“Estaba jugando un partido cuando sucedió todo, lejos de mi casa. Vine corriendo a ver si mi familia estaba bien… mi edificio estaba derrumbado”, explicaba conteniendo las lágrimas.

Las autoridades han confirmado que al menos 1.943 personas murieron y más de 10.000 resultaron heridas tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que golpearon el norte de Venezuela en menos de un minuto.

Las cifras de víctimas han ido creciendo conforme han pasado los días en una de las mayores tragedias de la historia de Venezuela.

La familia Trejo vivía en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos de Venezuela. / Facebook/lucas.trejo.14

Luchó con sus propias manos

Trejo asegura que primero estuvo removiendo escombros con sus propias manos en su desesperada búsqueda por su esposa y sus hijos.

Como otras familias, no tuvieron apoyo inmediato de maquinarias que pudieran ayudarles a quitar los grandes bloques de escombros que había.

Cuando llegó el apoyo de una máquina, era demasiado “pequeña” para el trabajo necesario, le contó con tristeza a Telemundo.

En un momento, escuchó que habían rescatado a un niño que fue trasladado a Caracas, al sur de La Guaira, así que tuvo esperanzas de encontrar a su hijo Aarón, de 7 años.

“Vine a todos los hospitales de Caracas”, dijo el sábado.

Pero unas horas después se confirmó que su esposa y sus dos pequeños habían sido encontrados bajo los escombros de su edificio en La Guira casi 72 horas después de los terremotos.

Karen Trejo, hermana de Lucas, le dijo a la prensa argentina el lunes que el futbolista quedó devastado por la noticia.

“A Lucas lo están sedando porque está muy mal y no tiene ningún familiar allá. Necesitamos que viajen lo más pronto posible porque el martes sería la cremación de los cuerpos y necesitamos que estén con él”, informó el diario Clarín.

Edson Tortolero, un futbolista venezolano, se sumó a las numerosas condolencias para el futbolista argentino: “Oramos por la vida eterna para ellos”, dijo al compartir la noticia del fallecimiento.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.