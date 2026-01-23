Panamá, 24 de enero del 2026

    CONTROVERSIA

    Lula acusa a Trump de querer crear una ‘nueva ONU’ con él como ‘dueño’

    EFE
    Lula acusa a Trump de querer crear una ‘nueva ONU’ con él como ‘dueño’
    En la imagen, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Getty Images

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este viernes al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de querer establecer una “nueva ONU” con él como “dueño”, en referencia a la Junta de Paz propuesta por la Casa Blanca para resolver conflictos.

    Trump lanza su Junta de Paz en Davos, arropado por una veintena de gobernantes

    “En vez de corregir la ONU, como yo reivindico desde 2003 (...) con la entrada de nuevos países (al Consejo de Seguridad), el presidente Trump está haciendo una propuesta de crear una nueva ONU en la que él solito es el dueño”, declaró durante un acto.

    Lula añadió que la Carta de la ONU “está siendo rasgada” y el multilateralismo “tirado al suelo”, mientras prevalece la “ley del más fuerte”, declaraciones que alejan aún más la posibilidad de que Brasil se una a la organización liderada por Estados Unidos.

    Hasta ahora, una veintena de naciones, algunas de ellas lideradas por aliados próximos a Trump, han expresado su apoyo a la iniciativa, pero las grandes potencias y la mayoría de países europeos se han mostrado reticentes al considerar que la Junta de Paz debilita la ONU.

    Además, criticó los planes desvelados esta semana por Trump en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) para levantar complejos hoteleros de lujo en una Gaza devastada por la guerra entre Hamás e Israel.

    “Mataron más de 70,000 personas para decir que ahora van a recuperar Gaza y construir un hotel de lujo... ¿y el pueblo que murió?”, lanzó.

    En ese sentido, el mandatario dijo que este mes ha conversado por teléfono con varios líderes mundiales, como los mandatarios de China y México, para ver si encuentran “una forma” de defender el multilateralismo.

    Lula destacó que “no acepta” que Brasil “vuelva a ser colonia” y defendió mantener relaciones tanto con Estados Unidos como con Cuba o China porque, según dijo, el país sudamericano “no tiene preferencias”.

    “Estamos viviendo un momento crítico en la política mundial”, afirmó, después de citar las recientes elecciones de Chile, Honduras y otros países donde la derecha ganó.

    Lula, de 80 años, busca presentarse a los comicios del próximo mes de octubre para lograr un cuarto mandato como presidente.

