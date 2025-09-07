Panamá, 07 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Día de la Independencia de Brasil

    Lula lidera desfile por la Independencia de Brasil marcado por la defensa de la soberanía

    EFE
    Lula lidera desfile por la Independencia de Brasil marcado por la defensa de la soberanía
    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante el desfile del Día de la Independencia. EFE/Andre Borges

    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó este domingo el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia de Brasil, centrado este año en la defensa de la soberanía, en medio de la crisis con Estados Unidos por las sanciones impuestas al país sudamericano.

    El mandatario, ataviado con la banda presidencial, pasó revista a las tropas y después se dirigió al palco de autoridades para presidir el desfile, al que acudieron ministros de su Gobierno, líderes del Congreso, mandos militares y representantes del Poder Judicial, en Brasilia.

    El Ejecutivo de Lula eligió para las conmemoraciones del 7 de septiembre de este 2025 mensajes de exaltación patriótica, como “Brasil soberano” y “Brasil de los brasileños”, decorados con los colores verde y amarillo de la bandera nacional.

    Lula lidera desfile por la Independencia de Brasil marcado por la defensa de la soberanía
    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su esposa, Rosângela da Silva, durante el desfile del Día de la Independencia, en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia. EFE

    El desfile se da en un contexto de tensión con el Gobierno del estadounidense Donald Trump, que presiona a Brasil para que la Corte Suprema ponga fin al juicio en curso contra el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado del republicano, por intento de golpe de Estado.

    La fase final del juicio empezó el martes pasado y concluirá la próxima semana con la deliberación y el veredicto de los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo.

    Bolsonaro se enfrenta a una posible pena de hasta 40 años de prisión por supuestamente “liderar” un complot golpista para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022, en las que se impuso Lula.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Llegan a Panamá aeronaves de Estados Unidos en medio de tensiones entre Washington y Caracas. Leer más
    • Estados Unidos pide a más de 250,000 venezolanos ‘prepararse’ para salir del país en noviembre. Leer más
    • Meduca convoca a sesión extraordinaria para separar secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias. Leer más
    • Jubilación en la CSS: Requisitos para jubilarse y acceder a la pensión por vejez. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así funcionan los beneficios y descuentos en Panamá. Leer más