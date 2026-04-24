Lula se sometió ‘sin complicaciones’ a un procedimiento para retirar una lesión de piel

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue sometido este viernes a un procedimiento quirúrgico programado que transcurrió “sin complicaciones” para retirar un carcinoma basocelular, una lesión cutánea, según el equipo médico.

El médico del presidente, Roberto Kalil Filho, explicó que la cirugía, que duró aproximadamente una hora, consistió en la remoción de una lesión de piel de tipo basocelular, considerada la forma más común de tumor cutáneo, consecuencia de la exposición solar acumulada.

En la puerta del hospital privado de São Paulo donde se realizó la operación, el equipo médico comentó que se realizó una biopsia inicial “por precaución” durante la cirugía y que los resultados definitivos estarán listos en los próximos días, aunque aclararon que se trata de una lesión cutánea “localizada” que no se propaga a otras partes del cuerpo.

La intervención estaba programada desde hace unos dos meses y hace un año se le retiró una similar en el pecho, detalló Kalil Filho, quien comentó que se le recomendó evitar grandes eventos este fin de semana, pero que podrá retomar su agenda con normalidad “en los próximos días”.

El líder progresista, de 80 años, ya había sido sometido a una cauterización para tratar un engrosamiento de la capa más superficial de la piel de la cabeza en febrero pasado.

Lula ya abandonó el centro médico en la capital paulista y, según los médicos, no requiere cuidados especiales, solo “tener cuidado” con la herida, utilizar sombrero, protector solar y un vendaje en la zona por recomendación dermatológica.

Asimismo, el mandatario se sometió a una infiltración “simple” por una tendinitis en el pulgar de la mano derecha.

Lula, quien sufrió un cáncer de laringe en 2011, ha tenido algunos problemas de salud en los últimos años.

En 2023, poco después de iniciar su tercer mandato, pasó por una cirugía de cadera para tratar una artrosis que le causaba molestias y le dificultaba caminar.

Un año después, sufrió un golpe en la cabeza en un accidente doméstico que le provocó una hemorragia intracraneal, de la que fue operado con éxito y, según los médicos, no le dejó ninguna secuela.

El jefe de Estado buscará la reelección para un cuarto mandato no consecutivo en las elecciones del próximo mes de octubre.

Y, según las últimas encuestas, viene perdiendo la ventaja que tenía con respecto al principal candidato opositor, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), y ahora ambos aparecen técnicamente empatados.