Panamá, 16 de abril del 2026

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    CRÍTICAS

    Lula: ‘Trump no ha sido elegido emperador del mundo’

    EFE
    Lula: ‘Trump no ha sido elegido emperador del mundo’
    El presidente de Brasil, Lula da Silva. Getty Images

    El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva denunció este jueves que el presidente estadounidense Donald Trump “no ha sido elegido emperador del mundo” y criticó que haya lanzado una guerra con Irán “cuyo precio pagan los pobres en África o en América Latina”, según dijo en una entrevista con el semanario alemán Der Spiegel.

    “No puede amenazar a otros países constantemente con la guerra. Tenemos que poner orden en este mundo, que va camino de convertirse en un único escenario bélico”, afirmó Lula, que el próximo domingo inaugurará con el canciller alemán Friedrich Merz la Feria industrial de Hannover, con Brasil como país invitado.

    El presidente brasileño lamentó que los cerca de 2.7 billones de dólares gastados el año pasado en defensa a nivel global no se hayan utilizado para luchar contra el hambre y el analfabetismo y que Trump no esté dispuesto a abordar el fin de la guerra en Oriente Medio en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

    “Es como si fuésemos a la deriva por alta mar, en un barco sin capitán”, dijo.

    Lula tampoco escatimó críticas a la política latinoamericana de Trump y condenó el bloqueo económico contra Cuba y la actuación de Washington en Venezuela.

    “La autodeterminación de los pueblos, su integridad territorial y su soberanía no se pueden tocar. Igual que (el presidente ruso Vladímir) Putin no tenía derecho a invadir Ucrania, Trump no tiene derecho a intervenir en Venezuela o a amenazar a Cuba”, declaró.

    En cuanto a la sucesora del depuesto Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, dijo que debe encontrar la forma de “pacificar Venezuela e impulsar la democratización”, y subrayó que en su lugar hubiera convocado elecciones en un plazo de seis meses tras asumir el cargo.

    Con respecto a Cuba, justificó que Brasil no intente enviar petróleo a la isla con que las acciones de la petrolera Petrobras cotizan en la bolsa de Wall Street, pero se demostró dispuesto a ayudar a la isla con medicinas y alimentos.

    “Nuestras relaciones con Cuba son tan buenas que los cubanos han señalizado: que Lula no emprenda nada que pueda perjudicar a Brasil”, aseguró y añadió: “Tenemos que ayudar a Cuba a volverse independiente del petróleo”.

    EFE

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